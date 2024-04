ExtraHop will sein Wachstum mit einem neuen Partnerprogramm unterstützen. Eingeführt wird es unter der Leitung von Christine Camp, die als Vice President of Worldwide Channel Sales neu im Unternehmen ist. Sie kam von Palo Alto Networks, wo sie insgesamt über sechs Jahre war und zuletzt ebenfalls weltweite Channel-Verantwortung hatte. Frühere Stationen von Camp waren bei NTT, Verizon sowie BEA respektive Oracle.

Das Jahr 2023 schloss der NDR-Spezialist (Network Detection and Response) mit einem Umsatz von 200 Millionen Dollar ab. Erzielt wurde der "größtenteils" durch strategische Allianzen mit Technologie- und Channel-Partnern. Gartner erwartet, dass die Ausgaben für NDR-Tehnologie bis 2027 auf 2,64 Milliarden Dollar ansteigen. Angesichts dieser Prognose sieht ExtraHop für sich und seine Partner große Chancen.

ExtraHop stellt auf "Partner-First"-Strategie um

Um die ergreifen zu können, haben die ExtraHop-Investoren dem Unternehmen zum Jahresanfang weitere 100 Millionen Dollar zur Verfügung gestellt. Damit will ExtraHop voll auf eine Partner-First-Strategie setzen. Das neue, mehrstufige Partnerprogramm soll dies unterstützen. Es regelt die Rabatte neu, bringt ein interaktives Partnerportal, ordnet die Partnerstufen neu und umfasst kostenlosen Schulungen und Weiterbildungsmaßnahmen sowie Zertifizierungsprogramme.

"Partner sind ein wesentlicher Bestandteil der Vertriebsbemühungen von ExtraHop und eine langfristige Investition in den Vertriebskanal ist ein primäres Skalierungsinstrument", sagt Marc Andrews, CRO von ExtraHop. Aktuell sehen die Analysten von Forrester ExtraHop auch technologisch gut positioniert: In ihrem Bericht "The Forrester Wave: Network Analysis and Visibility" aus dem dritten Quartal 2023 bilden ExtraHop, Lumu und Arista Networks das Spitzentrio, im "Leader"-Bereich ist zudem noch Trend Micro positioniert. Als "Strog Performer" folgen Cisco, Fortint, Vectra Ai, Corelight, Netscout und VMware.

"NDR hat das Potenzial, die Art und Weise, wie wir an die Cybersicherheit von Unternehmen herangehen, enorm zu beeinflussen, und es gibt eine große Chance für Partner, von den Vorteilen zu profitieren", sagt Channel-Chefin Camp zum neuen Partnerprogramm von Extrahop. "Mit einer vom Channel abhängigen Kultur sind wir bestrebt, ihnen noch mehr Engagement und Ressourcen für ihren Erfolg zu bieten."

