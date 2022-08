Extreme Networks hat auf seiner Partnerkonferenz in Boston neue Programme für seine Partner vorgestellt. Dazu gehören neue "Partner Badges" und Zertifizierungen, zusätzliche Schulungsoptionen, Unterstützung bei der Ausarbeitung von Förderanträgen und Customer-Success-Programme.

Die drei neuen Badges sollen es Partnern erleichtern, Wissen, Expertise und Engagement für bestimmte Themen nach außen zu dokumentieren. Bei passenden Anfragen aus den jeweiligen Bereichen nennt der Hersteller sie als bevorzugte Ansprechpartner. Außerdem erhalten diese Partner für die Bereiche, auf die sie sich spezialisieren, auch umfangreichere Unterstützung des Herstellers - auch beim Marketing.

Neu sind ein Badge für Expertise im Geschäft mit Behörden auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene sowie ein Badge für Services im Sport- und Veranstaltungsbereich. Zusätzlich dazu gibt es ein Badge für Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion. Partner, die sich dafür qualifizieren, unterstützt Extreme Networks beim Diversity Management innerhalb ihrer Organisationen.

Auch neues Schulungsmaterial hat Extreme Networks vorgestellt. Dazu gehören neue technische Trainings, zusätzliche Sales-Inhalte und eine produktspezifische Livestream-Serie. Im Laufe des Jahres soll ein Certified Professional Program hinzukommen. Mit diesem modularen Angebot will Extreme Networks Partnern über ein Videoportal mehr und intensivere technische Trainings bieten. Wer derzeit "Extreme Certified Specialist" ist, kann sich dann zum "Extreme Certified Professional" weiterbilden.

Auch die sogenannten Customer-Success-Programme wurden erweitert. Sie sollen Partnern und Kunden während des gesamten Lebenszyklus der Extreme-Abonnements begleiten. Sie umfassen Praxisanleitungen und Best-Practices-Ratgeber. Extreme verspricht eine schnellere Inbetriebnahme und für Partner eine höhere Kundenbindung sowie neue Cross-Sell- und Upsell-Möglichkeiten.

Eine weitere Neuerung ist die Unterstützung bei der Erstellung von Förderanträgen. Der Hersteller will dabei helfen, Finanzierungsmöglichkeiten für länderübergreifende Projekte zu identifizieren sowie Angebote und Förderanträge korrekt zu erstellen. Er begleitet Partner während des gesamten Prozesses der Fördermittelvergabe und auch bei der Umsetzung, nachdem die Fördermittel vergeben wurden.

"Die neuen Programmerweiterungen helfen unseren Partnern, ihr technisches Wissen zu vertiefen, ihre Marktposition zu stärken und Qualifikationslücken in ihren Unternehmen zu schließen", erklärt Scott Peterson, Senior Vice President of Global Channels, Extreme Networks. "Unsere Programme bietet eine ausgewogene Mischung aus technischem Fachwissen, erfolgreichen Verkaufsstrategien und Zusatzleistungen, die den Erfolg unserer Produkte auf dem Markt ausmachen."

Markus Nispel nun CTO EMEA bei Extreme Networks

Ebenfalls zum Auftakt der Partnerkonferenz hat Extreme Networks einige Personalien bekannt gegeben: Markus Nispel wurde zum Chief Technology Officer (CTO) EMEA, Cristian Mircea zum Chief Development Officer und Dan DeBacker zum Senior Vice President of Products ernannt.

Markus Nispel ist seit der Übernahme von Enterasys Networks 2013 bei Extreme Networks. Er war dort seit 2007 Director Solution Architecture und hält einige Patente im Bereich Datenanalyse. Bei Extreme Networks war Nispel bisher Vice President of International Markets. In dieser Funktion baute er das "Office of the CTO's Incubator" auf. Dessen Ziel ist es, innovative Lösungen bis zur Marktreife zu bringen. Zum neuen Verantwortungsbereich von Nispel als Chief Technology Officer EMEA gehört es, in Europa, im Nahen Osten und Afrika, die Produktstrategie voranzutreiben und die Marktumsetzung an den Anforderungen von Kunden und Partnern auszurichten.

Als Chief Development Officer leitet Cristian Mircea die Entwicklungsabteilung von Extreme Networks. Auch er kam 2013 im Zuge der Akquisition von Enterasys zu Extreme und ist seither für das Unternehmen tätig. Dan DeBacker kam 2017 im Rahmen der Brocade-Übernahme zu Extreme Networks. Er war bisher Vice President of Service Provider Product Management and Engineering. Als Senior Vice President of Products soll er nun die Produktmanagementstrategie von Extreme weiterentwickeln.

"Für den nächsten Schritt in der Entwicklung als führendes Unternehmen für Cloud Networking ist es ebenso notwendig wie sinnvoll, neue Führungspositionen zu schaffen", begründet Nabil Bukhari, Chief Technology Officer and Chief Product Officer bei Extreme Networks, die personellen Veränderungen. "Markus Nispel, Cristian Mircea und Dan DeBacker sind nicht nur Experten, sondern haben sich auch als leidenschaftliche, motivierte und erfahrene Strategen bewährt, die ihre Ziele zuverlässig umsetzen können. Ihr fundiertes Fachwissen und ihre Branchenkenntnisse versprechen unmittelbaren Erfolg in ihren neuen Positionen."

