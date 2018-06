Ab dem 1. Juli 2018 wird Extreme Networks nur noch mit fünf folgenden Distributoren zusammenarbeiten (in alphabetischer Reihenfolge): 3KV, Ingram Micro, Scansource, Tech Data und Westcon. Die Verträge mit Tim und Jarltech und der Netzwerkanbieter in Deutschland zum 1. Juli abgekündigt.

Damit konsolidiert Extreme Networks seine Großhandelslandschaft in Deutschland. Sie war bis dato stark zersplittert - bedingt durch die in den vergangen zwei Jahren getätigten Akquisitionen:

die Übernahme des WLAN-Sparte von Zebra Technologies im September 2016

der Kauf der Rechenzentrum-Netzwerk-Sparte von Brocade im März 2017

und die Akquisition der Netzwerk-Division von Avaya im Juni 2017

Nun will Extreme Networks das eigene SD-WAN-Business (Software defined Wide Area Networks) nach vorne treiben, und dabei sollen dem Netzwerkhersteller die fünf verbliebenen Distributoren helfen. Gleichzeitig hält der US-Anbieter an seinem Ziel fest, um Marktsegment "Unternehmensnetzwerke" die neue Nummer zwei zu werden und auf dieser Position HPE zu verdrängen. Die unumstrittene Nummer eins in diesem Bereich bleibt wohl auch für längere Zeit der unumstrittene Netzwerkmarktführer Cisco.

15 Prozent der weltweilten Umsätze erzielt Extreme Networks im EMEA-Raum (Europa, Nahost und Afrika), ein Großteil davon, nämlich 40 Prozent, werden hierzulande erlöst. Damit stellt Deutschland den nach den USA zweitwichtigsten Markt für Extreme Networks dar. Das Unternehmen beschäftigt weltweit über 3.000 Mitarbeiter, 200 davon in Deutschland. Als Top-Partner für Extreme Networks gilt in Deutschland Controlware. Die Hessen besitzen als einziger Partner weltweit eine doppelte Diamant-Zertifizierung bei der Nummer drei im Netzwerkmarkt. Und so wurde - nicht völlig überraschend - Controlware zum Extreme Networks- "Partner des Jahres 2017" in der EMEA-Region.

