F-Secure bekommt zum 1. November einen neuen CEO. Samu Konttinen verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch. Er geht als CEO zu Viria, einem hierzulande eher unbekanntem finnischen IT-Security-Anbieter. Der arbeitet in Finnland seit Kurzem mit SentinelOne zusammen und hatte zuletzt einen Umsatz von rund 103 Millionen und beschäftigte zusammen mit mehreren Tochterfirmen rund 700 Mitarbeiter. Die bisherigen Aufgaben von Konttinen bei F-Secure als Präsident und CEO übernimmt nun Juhani Hintikka.

Hintikka war zuletzt als Investor und Berater tätig. Bis 2017 - dem Kauf durch Nokia - leitete Hintikka sechs Jahre lang die auf Software für den Telekommunikationsmarkt spezialisierte finnische Firma Comptel. Davor hatte der Manager zwischen 1999 und 2010 bei Nokia Networks und Nokia Siemens Networks diverse Führungspositionen inne. Seine Laufbahn begann er 1993 beim dem auf Kräne und Hebevorrichtungen spezialisierten Unternehmen Konecranes. Damit bringt bringt Hintikka vor allem Erfahrung aus dem Telekommunikationsumfeld mit - einem Bereich, in dem F-Secure traditionell gut verankert ist.

Mehr zum Thema: Neues Partnerprogramm von F-Secure

"Juhani Hintikka ist ein erfahrener CEO, der ein globales börsennotiertes Unternehmen erfolgreich geleitet hat, über ein breites Fachwissen im Software- und Dienstleistungsgeschäft verfügt und für seine Fähigkeiten beim Aufbau einer starken Unternehmenskultur bekannt ist", sagt Risto Siilasmaa, Vorsitzender, Gründer und ehemaliger CEO von F-Secure. "In seiner Karriere hat er seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, technologische Innovation und operative Kompetenz zu vereinen, um außergewöhnliche Ergebnisse zu erzielen." Hintikka werde F-Secure so helfen, die nächste Wachstumsebene zu erreichen, ist sich Siilasmaa sicher.

F-Secure will Marktführer im Bereich Cybersicherheit werden

"Ich habe meine Arbeit als unabhängiger Investor und Vorstandsmitglied sehr genossen", blickt Hintikka auf die vergangenen Jahre zurück. Es sei jetzt aber wieder an der Zeit, in die Praxis zurückzukehren. "F-Secure bietet ein breites Spektrum an Cyber-Sicherheitslösungen sowie -Dienstleistungen und kann mit Recht behaupten, viele der besten Experten in der Sicherheitsbranche zu beschäftigen. Ich freue mich darauf, weiterhin auf der bereits bewährten Strategie von F-Secure aufzubauen, das Geschäft auszubauen und das Unternehmen als Marktführer im Bereich der Cybersicherheit zu etablieren".

Auch interesant: IT-Sicherheit braucht eine Neuorientierung

Konttinen war seit 2005 bei F-Secure und wurde dort 2016 CEO. Unter seiner Führung entwickelte sich F-Secure durch mehrere Übernahmen von einem reinen Anbieter von Endpoint Security zu einem Unternehmen mit einem umfassenden Portfolio an Cyber-Sicherheitslösungen und -Dienstleistungen. Diesen Weg hatte das finnische Unternehmen bereits 2015 eingeschlagen. Damlals kaufte es mit nSense einen dänischen Spezialisten für Sicherheitsberatung und Schwachstellenanalyse. Unter anderem mit der Übernahme von MWR Infosecurity wurde dieser Weg 2018 dann fortgesetzt.

Mehr zu F-Secure: F-Secure Cloud Protection for Microsoft Office 365