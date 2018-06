Nach Ansicht des finnischen Antivirenspezialisten F-Secure sind die üblichen Sicherheitsvorkehrungen nicht mehr ausreichend, um Unternehmen vor gezielten Angriffen zu schützen. Verschärft würde die Lage noch durch den anhaltenden Mangel an qualifizierten Cyber-Sicherheitsexperten, so dass viele Unternehmen ihre Sicherheitsmaßnahmen nicht weiter entwickeln. Mit einer neuen Lösung will F-Secure deshalb jetzt auch vor dateilosen Angriffen und anderen modernen Angriffsmethoden schützen.

F-Secure Rapid Detection and Response (RDR) richtet sich laut Hersteller vor allem an Unternehmen, die über keine eigenen großen Sicherheitsteams verfügen. Dazu vereint die Lösung Sensoren an den Endpoints mit modernen Funktionen zur Datenanalyse, die nach Angaben von F-Secure erstmals auf künstlicher Intelligenz (KI) basieren. Je nach Kundenwunsch kann RDR entweder automatisch Maßnahmen zur Eindämmung von Angriffen ergreifen oder nur Empfehlungen geben.

Die von F-Secure eingesetzte KI soll verdächtiges Verhalten erkennen, indem sie zunächst analysiert, wie normales Verhalten aussieht. Fehlalarme würden mit weitergehenden Analysen verhindert. Der Hersteller nennt diesen Prozess "Broad Context Detection". RDR soll auf diese Weise wie eine zusätzliche Sicherheitsebene zu den bereits existierenden Lösungen zum Schutz der Endpoints funktionieren.

"Gut gepflegte Sicherheitsperimeter sind ausreichend für klassische Bedrohungen, aber professionelle Angreifer können diese Sicherheitsbarrieren überwinden", warnt Klaus Jetter, Deutschlandchef bei F-Secure. Es sei deswegen nur die Frage, "wann" ein Angriff auf ein Unternehmen stattfindet und nicht mehr "ob".

RDR richtet sich auch an die Partner von F-Secure, die bei dem Anbieter Schulungen, Zertifikate und weitere Unterstützung zu der neuen Lösung erhalten können. So sollen sie auch schwerwiegende Fälle eskalieren und schnell eindämmen können. Partner haben zudem die Möglichkeit, RDR als Managed Service anzubieten.

