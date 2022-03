Die Business-Unit von F-Secure heißt ab sofort "WithSecure". Der Consumer-Bereich von F-Secure behält seinen alten Namen bei, soll als "F-Secure" von WithSecure abgetrennt und nach dem 30. Juni 2022 an der Börse von Helsinki platziert werden, wie der Hersteller bereits im Februar 2022 verkündet hat.

F-Secure hat schon 2020 begonnen, sich in zwei in etwa gleich starke Geschäftsbereiche aufzuspalten - einen ausschließlich für Endverbraucher (Consumer) und der andere nur für Unternehmenskunden (Business). Dieser Prozess ist nun abgeschlossen und ab sofort gibt es die Sicherheitslösungen für Unternehmen nur noch von WithSecure, während Sicherheitsprodukte für Endverbraucher über die bestehende Marke F-Secure erhältlich sein werden.

Die neue Marke "WithSecure" wurde von F-Secure-Mitarbeitern in enger Abstimmung mit Partnern und Kunden "erfunden". Hierfür steht das "With" im neuen Namen. Der Prozess der Namens- und Logo-Findung zog sich über mehrere Monate hin und wurde detailliert dokumentiert. Im Prinzip konnte jeder F-Secure-Mitarbeiter daran teilhaben.

WithSecure kann auf alle Erfahrungen der über 35-jährige Historie von F-Secure zurückgreifen und verfügt daher über ein engmaschiges Netzwerk an Partnern und Kunden sowie über ausgezeichnete Verbindungen in die gesamte, weltweit aufgestellte IT-Security-Community. Denn nur in einer derartigen Kooperation mit den Wettbewerbern ist es möglich, erfolgreich alle neu auftauchenden Cyber-Gefahren abzuwehren - auch hierfür steht das "With" im neuen Firmennamen.

Neuer (und alter) CEO von WithSecure ist Juhani Hintikka. Er möchte WithSecure eine "einzigartige, europäische Rolle" in der Welt der Cybersicherheit zuordnen: "Wie jedes europäische Unternehmen legen wir Wert auf Datenschutz, Verantwortlichkeit und Zukunftsfähigkeit. Wir betrachten unseren Hauptsitz, unsere Wurzeln und unsere Geschäftstätigkeit in Europa nicht als Einschränkung. Vielmehr erkennen wir darin die einzigartige Chance, Unternehmen weltweit ein verlässlicher europäischer Partner für Cybersicherheit zu sein". Auch der bisherige Technikchef (CTO) Mikko Hyppönen wird bei WithSecure bleiben.

Dasselbe gilt für den Marketingleiter Ari Vänttinen, der - bei allem Wettbewerb - die große Bedeutung der Partnerschaften in der IT-Security-Branche betont: "Die Partnerschaft hat immer Vorrang vor eigenen Zielen und vor kurzfristigen Geschäften, In einer Welt, in der Cybersicherheit wichtiger ist denn je, ermöglicht es unser Co-Security-Ansatz, digitales Vertrauen in der Gesellschaft zum Nutzen aller aufzubauen und zu erhalten."



