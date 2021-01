F5 hat mit Michael Berg einen Channel-erfahrenen Manager für die Betreuung des indirekten Vertriebs in Deutschland, Österreich und der Schweiz gewonnen. Berg kommt von Sonicwall. Dort war er seit 2017 zunächst Senior Director Channel Sales, später dann als als Vice President EMEA Channel Sales für den indirekten Vertrieb von Sonicwall in Europa verantwortlich.

Mit Berg hat F5 zum 1. Januar die seit dem Weggang von Michael Stanscheck Ende Juli 2020 vakant gewordene Position neu besetzt. Stanscheck wechselte als Regional Channel Manager zu Out Systems. Der Anbieter einer Low-Code-Plattform für die Entwicklung von Enterprise-Lösungen engagiert sich seit vergangenem Jahr stärker in Deutschland.

"Michael Berg bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung mit Distributoren und Partnern in der Region mit zu F5", sagt Chris Dercks, der als Regional Vice President bei F5 für den Vertrieb insgesamt in der DACH-Region verantwortlich zeichnet. "Wir freuen uns, dass er unser Team mit seiner umfangreichen Expertise verstärkt, die er in verschiedenen Positionen im indirekten Vertrieb gesammelt hat."

Michael Berg ist bei seiner neuen Stelle wichtig, "Bewährtes zu erhalten und Neues für den künftigen Geschäftserfolg zu entwickeln. Ich blicke der Zusammenarbeit mit den Kollegen bei F5, den Partnern und Distributoren vorfreudig entgegen - und natürlich auch den innovativen Lösungen von F5, die vielfältige neue Chancen auf Partnerschaften in den Bereichen Services, Cloud und Security bieten."

