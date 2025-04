Dass Fabian Mahr die operative Geschäftsführung bei dem von ihm 1999 gegründeten Unternehmen Mahr EDV schon bald abgeben wird, zeichnete sich spätestens Anfang 2025 ab, als Alexander Meyer-Benz die Vertriebsleitung übernommen hatte (ChannelPartner berichtete).

Der bisherige Inhaber dieser Position, Pascal Kube, übernahm "andere Managementaufgaben bei Mahr EDV", als Co-Geschäftsführer war er ohnehin von Beginn an tätig. Gleichzeitig verlegte Firmengründer Fabian Mahr seinen Lebensmittelpunkt nach Dubai.

Dort ist Mahr EDV zwar (noch) nicht vertreten, dafür in Deutschland aber flächendeckend: mit Standorten in Bremen, Hamburg, Hannover, Berlin, Potsdam, Dresden, Leipzig, Köln, Essen, Düsseldorf, Frankfurt, Nürnberg, Stuttgart und München; hinzu kommt die Niederlassung in Wien. Der IT-Dienstleister beschäftigt insgesamt 260 Mitarbeiter, versorgt fast 800 Kunden mit IT-Infrastruktur und hat 2024 rund 30 Millionen Euro umgesetzt. Im Oktober 2023 hat der Finanzinvestor Tenzing die Mehrheit an Mahr EDV übernommen (ChannelPartner berichtete).

Nachdem die Nachfolge geregelt war, hat sich Fabian Mahr entschlossen, nach mehr als 25 Jahren an der Spitze des von ihm gegründeten Unternehmens die Führung ganz abzugeben: "In mehr als einem Vierteljahrhundert sind wir organisch gewachsen und haben in der Regel ein jährliches Wachstum von über 30 Prozent erreicht. Auf diesen Erfolg und die großartige Zeit, die wir als Team gemeinsam erlebten, bin ich unheimlich stolz", sagte Fabian Mahr in seiner Abschiedsrede.

Für ihn war dieser Weggang nach dem Einstieg des Investors im Herbst 2023 vorgezeichnet: "Ich bin Tenzing Private Equity sehr dankbar für die intensive Zusammenarbeit in den vergangenen eineinhalb Jahren. Gemeinsam haben wir das Unternehmen strategisch weiterentwickelt und auf die nächste Wachstumsphase vorbereitet. Nun bin ich gespannt, wie Mahr EDV in den kommenden Jahren sein volles Potential entfalten wird", fügte der scheidende Firmenlenker hinzu, der immer noch eine Minderheitsbeteligung an Mahr EDV hält.

Gareth Healy, Investment Lead bei Tenzing, würdigt die Leistungen des Firmengründers: "Fabian hat gehalten, was er versprochen hat. Mahr EDV hat ein beeindruckendes Wachstum hingelegt, eine überdurchschnittliche Marktperformance erzielt und alle vereinbarten Ziele erreicht. Wir danken Fabian Mahr für sein Engagement."

Das neue Management-Team bei Mahr EDV besteht nun aus dem Managing Director Pascal Kube, dem Finanz-Chef Marc-Michael Braun, der Personalleiterin Danjela Bakovic und dem COO (Chief Operating Officer) Nicolas Herpel. Dieses Quartett soll das Unternehmen nicht nur im Geist des Gründers fortführen, sondern auch neue Wege beschreiten und das weiterhin rasante Wachstum vorantreiben. Dafür erwarben einige Mitglieder des Führungsteams auch Firmenanteile.

"Mit Tenzing im Rücken und dem erfahrenen Führungsteam sind wir für Zukunft hervorragend aufgestellt", betont Pascal Kube. "Wir danken Fabian Mahr für seine herausragenden Leistungen und seinen unermüdlichen Einsatz. Für seine neue Lebensphase wünschen wir ihm nur das Allerbeste."



