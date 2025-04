Nach neun Jahren ist Gernot Sagl als CEO für EMEA und APAC sowie Geschäftsführer von Snom am 31. März zurückgetreten. Seine Nachfolge als Senior Vice President Sales und Operations für EMEA und APAC hat zum 1. April Fabio Albanini angetreten. Er war zuvor Vice President Sales für EMEA und APAC und ist seit 2009 bei Snom. Erst kürzlich hatte Snom Mark Wiegleb zum Vice President Products und Mario Schenker zum Head of Logistics & Sales Operations ernannt. Auch sie haben beide haben eine langjährige Snom-Historie.

Nach der Übernahme durch die VTech Group 2016 wandelte sich Snom unter Sagls Führung von einem deutschen Unternehmen zu einer weltweit tätigen Marke in der Telekommunikationsbranche. Der Snom-Verwaltungsrat bedankt sich für "seine wertvollen Beiträge in den vergangenen Jahren und wünscht ihm für seine zukünftigen Vorhaben weiterhin viel Erfolg."

Albanini übernimmt nun die Verantwortung für den Vertrieb, das Marketing sowie den operativen Betrieb in den Regionen EMEA und APAC. Er berichtet direkt an Hillson Cheung, President of Telecommunication Products der VTech Group.

"Fabio hat außergewöhnliche Führungsqualitäten bewiesen und verfügt über ein tiefgehendes Verständnis unseres Unternehmens und unserer Branche", sagt Cheung. "Wir sind überzeugt, dass er das Wachstum der Marke Snom weiter vorantreiben und unsere Marktposition in Europa, dem Nahen Osten, Afrika und der APAC-Region weiter stärken wird."

Fabio Albanini äußerte sich begeistert über seine neue Rolle: "Snom in dieser dynamischen Phase zu führen, ist eine große Ehre, und wir haben eine starke Basis für weiteres Wachstum geschaffen. Ich freue mich darauf, mit unseren talentierten Kollegen weltweit zusammenzuarbeiten, um unseren Kunden und Partnern erstklassige Lösungen und nachhaltigen Mehrwert zu bieten."

Mehr zum Thema

Snom erweitert Führungsteam um Wiegleb und Schenker

VTech übernimmt Gigaset für seine Tochter Snom

Die channel-freundlichsten TK-Anbieter 2025

Channel Excellence Awards 2025 - die channel-freundlichsten UCC-Anbieter