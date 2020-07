Panda Security, seit kurzem Tochter von Watchguard Technologies, bietet Partnern Pool-Lizenzen in 20er und 50er Paketen. Dafür wirbt der Hersteller mit Preisvorteilen sowie einer Rückbuchungsoption jeder Lizenz. Damit ermögliche man für Reseller "vielfältige Servicemöglichkeiten". Im Juli 2020 legt der Hersteller noch eins drauf: Beim Erwerb eines 50-er-Pool-Paketes der IT-Security-Lösung "Adaptive Defense 360" (AD360) mit dreijähriger Laufzeit erhalten autorisierte Vertriebspartner zusätzlich Lizenzen im Wert von bis zu 1.000 Euro für eines der Zusatzmodule.

Welches Zusatzmodul beworben wird, ändert sich im wöchentlichen Wechsel. Die Module lassen sich vollständig in "Adaptive Defense 360" integrieren und über die dafür vorgesehene Cloud-basierte Verwaltungsplattform managen.

Mit "Data Control" verspricht Panda Security DSGVO-konforme, anwenderfreundliche Erfassung personenbezogener und vertraulicher Daten und deren Schutz. Außerdem gehören eine übersichtlicher Visualisierung, eine Echtzeit-Warnung bei Datenlecks und der schnell mögliche Abruf von Berichten im Falle von Anfragen oder meldepflichtigen Datenpannen zum Funktionsumfang.

Mit "Panda Full Encryption" ist die Verschlüsselung von Laufwerke von PCs, Laptops und Servern möglich. Zentrale Verwaltung und detaillierte Berichte im Sinne der DSGVO gehören ebenfalls zum Leistungsumfang. Das Zusatzmodul "Advanced Reporting Tool" (ART) liefert per Mausklick Einblicke in das IT- und Sicherheitsmanagement von Unternehmen. Anpassbare Auswertungsmöglichkeiten erlauben zudem forensische Analysen. Damit kann neben Angriffen und ungewöhnlichen Verhaltensmustern auch interner Missbrauch erkannt werden. Damit zahlt die Lösung auch auf Bemühungen in den Bereichen Compliance und Datenschutz ein.

Das Panda Patch Management hilft beim Auffinden ungepatchter Schwachstellen auf allen Endgeräten, verringert die Komplexität der Schwachstellenverwaltung durch permanentes Monitoring zu möglichen Updates und liefert detaillierte Reports. Zudem bietet es die Möglichkeit, das Aufspielen einzelner Patches auch für mobile Endgeräte zu planen.

Interessierte Händler und bestehende Panda-Partner finden alle Informationen und Kontaktmöglichkeiten, um von den Angeboten zu profitieren, auf der Aktions-Webseite des Herstellers.

