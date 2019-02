Mit insgesamt drei Aktionen unterstützt Distributor Brodos derzeit seine Fachhandelskunden. Bis 31. März läuft eine Aktion, mit der individuelle Personen für ihren Einsatz beim Verkauf von MagentaTV belohnt werden. Zusammen mit Vodafone will Brodos Händler bis 28. Februar zudem dazu bewegen, ihren Umsatz mit Vodafone-Produkten aus der Reihe Red+ zu steigern. An kurzfristig bekanntgegeben Aktionstagen gibt es des weiteren die Möglichkeit, Kunden bei Vodafone unter bestimmten Voraussetzungen ohne Provisionsabzug eine Anschlusspreisbefreiung einzuräumen.

Für die MagentaTV-Aktion können sich Händler bis 11.02.2019 per Mail an produktmanagement-telekom@brodos.de anmelden. Die Aktion läuft dann bis zum 31. März 2019. Bei ihr haben teilnehmende Vertriebspartner über eine individuelle Vereinbarung die Möglichkeit, dass ihre Verkäufer für jede Steigerung bei ihren MagentaTV-Aktivierungen einen 50 Euro BestChoice-Gutschein erhalten. Davon können Vertriebspartner profitieren, die in der MagentaTV-Vermarktung bisher kaum aktiv waren, da bei ihnen der Einstiegswert für die Steigerung entsprechend niedrig ausfällt.

Aktionen von Brodos und Vodafone

Mit Vodafone bietet Brodos Fachhändlern gleich mehrere Aktionen: eine "Vodafone Red+ Steigerungsaktion" und einem eine Vodafone-Anschlusspreisbefreiung ohne Provisionsabzug.

Bei der Vodafone Red+ Steigerungsaktion erhalten Händler im Vergleich zum Dezember 2019 mehr verkaufte Red+ Karte 50 Euro zusätzliche Provision. Die Aktion gilt für alle Produkte der Kategorie Red+ Allnet, Red+ Kids und Red+ Data. Der Aktivierungszeitraum muss zwischen 1. und 28. Februar 2019 liegen. Auch hier haben Neueinsteiger eine Chance: Falls Händler im Dezember keine Umsätze mit Red+ hatten, bekommen sie 50 Euro bereits ab der ersten Karte. Die Auszahlung erfolgt im Folgemonat zusammen mit der Netzbetreiberabrechnung.

An bestimmten, kurzfristig bekannt gegebenen Aktionstagen besteht zudem die Möglichkeit, Kunden bei Abschluss eines Vodafone- oder Otelo-Vertrages vom Bereitstellungspreis in Höhe von 39,99 Euro zu befreien. Dies wirkt sich an den Aktionstagen nicht auf die Provision aus. Den Provisionsabzug in Höhe von 23 Euro netto übernimmt für alle Aktivierungen in den teilnahmeberechtigten Tarifen Brodos. Der Distributor bietet Händlern in brodos.net zur Unterstützung der Aktion Poster- und Social-Media Vorlagen an.