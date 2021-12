Es gibt etwas zu feiern. Nicht nur den alljährlichen Advent, der die Vorweihnachtzeit einläutet, sondern auch ein besonderes Jubiläum: Es ist bereits ein Jahrzehnt her, dass Samsung hierzulande die ersten Solid State Drives (SSD) für Endverbraucher vertrieben hat. Was mit der SSD-Serie 470 als Festplattenersatz angefangen hat, ist heute bei mobilen und stationären Geräten nicht mehr wegzudenken.

Um beide Ereignisse gebührend zu feiern, hat Samsung in Zusammenarbeit mit ChannelPartner einen Adventskalender mit attraktiven Gewinnen und interessanten Informationen über Samsung-Speichermedien zusammengestellt. Sie brauchen nur etwas Glück und Fachwissen, und schon sind Sie unter den Gewinnern.

Wer auf Performance, Tempo und Effizienz bei PCs, Laptops und Konsolen setzt, kommt heutzutage kaum am Einsatz von SSDs vorbei. Das aktuelle Samsung-Produktsortiment bietet mit 980 PRO NVMe M.2 SSD, 970 EVO NVMe M.2 SSD, SSD 870 QVO SATA und SSD 870 EVO SATA Solid State Drives für nahezu jede gewünschte Anwendung.

Jede Menge Terabyte zu gewinnen

Wenn die internen Speichermöglichkeiten nicht ausreichen oder Daten sicher mitgenommen werden sollen, kommen die externen SSD-Lösungen von Samsung mit den X5-, T5 und T7-Serien ins Spiel. Die T7-Touch-Familie lässt sich sogar per Fingerabdruck sichern.

Für externen Speichereinsatz mit bis zu 256 GB bietet Samsung ebenfalls die Serien Bar Plus, FIT Plus und DUO Plus USB Flash Drives an.

Ergänzt wird das Sortiment durch die SD- und Micro-SD-Speicherkarten PRO Plus und EVO Plus sowie der Micro-SD PRO Endurance. Diese wurden für verschiedene Anwendungen entwickelt, die besondere Langlebigkeit erfordern wie Videoüberwachungssysteme, Body-Cams und Dashcams.

Klicken Sie also rein in unseren Adventskalender. Informieren Sie sich über die Samsung Speichermedien und gewinnen Sie eines der Samsung Produkte NVM SSD (980 PRO) mit 1 TB Speicherkapazität, die SATA SSD (QVO) mit ebenfalls 1 TB Speicherkapazität und die Portable SSD (T7) 1 TB. Jede Teilnahme an einem Türchenspiel erhöht Ihre Chance auf einen Gewinn. Nehmen Sie zum Beispiel an drei Tagen am Adventskalender teil, so können Sie sich drei Plätze im Lostopf sichern. Ihre Chancen steigen also mit jeder aktiven Teilnahme.

Nach Ablauf des Aktionszeitraumes (24.12.2021) werden die drei Gewinner aus dem Lostopf gezogen. Diese erhalten im Laufe das Januars 2022 ein Gewinnbenachrichtigung durch ChannelPartner und daraufhin ihre Gewinne durch Samsung.

Den Adventskalender finden Sie unter https://www.channelpartner.de/p/adventskalender-samsung,17954 . Samsung und ChannelPartner wünschen eine schöne Vorweihnachtszeit und viel Spaß bei unserem Adventskalender 2021.