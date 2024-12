Robert Scicolone, Managing Director und vertrieblicher Geschäftsführer bei Infinigate Deutschland, verlässt das Unternehmen krankheitsbedingt zum 31.12.2024. Sein Nachfolger auf dieser Position wird Falk Schwarzenberg. Er übernimmt zum 1. Januar 2025. Er war zuletzt Managing Director bei der Also Gruppe

Scicolone war seit 2015 bei Infinigate Deutschland, zunächst als Sales Director und seit Juni 2020 als Nachfolger von Andreas Bechthold, der damals in die Holding wechselte, als Managing Director und vertrieblicher Geschäftsführer. "Die Entscheidung, sich von seinen Aufgaben beim Distributor zurückzuziehen, hat er auf eigenen Wunsch getroffen, um sich ausschließlich und mit ganzer Kraft seiner Genesung zu widmen", teilt Infinigate mit.

"Robert hat in den letzten Jahren einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg der Infinigate in Deutschland geleistet", sagt Anja Marohn, Director Business Units bei Infinigate Deutschland. "Mit Verständnis, aber auch großem Bedauern müssen wir akzeptieren, dass seine aktuelle gesundheitliche Situation ihn zu der Entscheidung gezwungen hat, die Infinigate zu verlassen und sich ausschließlich auf seine Genesung zu konzentrieren. Die gesamte Belegschaft wünscht ihm dafür das Allerbeste."

Sein designierter Nachfolger Falk Schwarzenberg bringt über zwanzig Jahre Erfahrung im kaufmännischen Bereich mit, davon 14 Jahre in der Distribution. Bei Also fing Schwarzenberg Ende 2010 als Senior Account Manager an. Später war er unter anderem Head of Sales und Head of Managed Enterprise Services, seit November 2022 dann Managing Director.

"Wir sind dankbar, mit Falk Schwarzenberg einen würdigen Nachfolger für Robert Scicolone gefunden zu haben", kommentiert André Stark, Regional Vice President Germany & Austria bei der Infinigate Group. "Durch seine langjährige Erfahrung im Distributionsumfeld wird er maßgeblich die Erfolgsgeschichte der Infinigate in Deutschland weiterschreiben."

Mit dem Eintritt von Schwarzenberg besteht die deutsche Geschäftsführung von Infinigate dann aus Jan Erbguth, André Stark, Marcus Meloni und Falk Schwarzenberg.

