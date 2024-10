Alles, was mit dem Drucken, Scannen und Kopieren im beruflichen Umfeld zu tun hat, muss schnell gehen und gleichzeitig professionell aussehen. Darauf sind Farblaser-Multifunktions-Drucker spezialisiert. Selbst in der Einstiegsklasse sind sie auf Durchsatz ausgelegt, lassen sich dank immer kompakterer Gehäuse auf dem Schreibtisch oder direkt daneben unterbringen und sogar per Smartphone sowie Tablet einfach ansteuern. Trotzdem gibt es wichtige Unterschiede – in der Ausgabequalität genauso wie in der Ausstattung und in den Folgekosten für Toner und Strom. Dieser Vergleichstests erleichtert den Überblick.

Volatile Preise und Preisempfehlungen

In vielen Bereichen haben sich die Probleme in den Lieferketten inzwischen deutlich abgeschwächt oder sind weitestgehend verschwunden. Das gilt auch für die Farblaser-Multifunktions-Drucker. Allerdings spiegelt sich das in den Gerätepreisen nicht automatisch wider. Sie bleiben teils weiterhin verhältnismäßig hoch. Das betrifft die unverbindlichen Preisempfehlungen der Hersteller (UVPs) genauso wie die Straßenpreise.

So kommt es in dieser Gerätekategorie zu dem Phänomen, dass die Hersteller-UVPs nach oben gehen, obwohl die Geräte schon eine gute Weile erhältlich sind. Gleichzeitig können die Straßenpreise die hohen UVPs sogar noch übertreffen. Das betrifft auch einige der empfohlenen Farblaser-Multifunktions-Drucker-Modelle aus diesem Vergleichstest. Aber auch die umgekehrte Entwicklung nehmen wir inzwischen wieder wahr: Hohe UVPs werden von den Händlern deutlich unterboten. Die Angaben aus dem Preisvergleich zum jeweiligen Produkt geben eine schnelle Orientierung, wie es beim jeweiligen Modell aussieht.

Und das sind die herausragenden Farblaser-Multifunktions-Drucker unseres Vergleichstests:

Brother MFC-L8690CDW: Test-Sieger

Pro Duplex-Scanner Wi-Fi Direct Echter Ausschalter Kontra Laute Lüfter Teuer in der Anschaffung

Ein guter Arbeiter für den Einsatz in Arbeitsgruppen. Hierfür bringt der Brother MFC-L8690CDW genügend Power mit, um auch umfangreiche Druck-, Scan- und Kopieraufträge verlässlich und in guter Qualität zu erledigen. Der Drucker-Airbag reduziert die Folgekosten in der ersten Zeit rein auf die Tonerkassetten und gilt für 200.000 Seiten in den ersten drei Jahren – ein gutes Angebot. Es macht den Farblaser-Multifunktions-Drucker zu einem Gerät mit günstigen Seitenpreisen. Doch selbst danach wird er nicht unverschämt teuer im Unterhalt. Die Ausstattung ist gut. Highlight ist für viele Anwender sicher der Dual-Scanner, der sich auch bedienfreundlich einsetzen lässt.

HP Color Laserjet Pro MFP 3302fdwg: Preis-Leistungs-Sieger

Pro Auto-Duplex bei Drucker und Scanner Bequemes Bedienpanel mit Touch Kantenfreies Scannerglas Blauer Engel zertifiziert Kontra Kein Entwurfsmodus im Druckertreiber Hohe Seitenpreise Kein echter Ausschalter

Der HP Color Laserjet Pro MFP 3302fdwg ist das Spitzenmodell der 3000er-Serie des Herstellers. Mit ihm gelingt ein kompakter und gleichzeitig verlässlicher Büroarbeiter fürs Drucken, Scannen, Kopieren und Faxen, der sich dank des guten Touch-Displays einfach bedienen lässt. Die Duplex-Einheiten fürs Drucken und vor allen Dingen fürs Scannen machen die Besonderheit des Arbeitsgruppengeräts aus. Für diese Ausstattungsmerkmale verlangt der Mitbewerb meist einen höheren Geräte-Anschaffungspreis. Dass er nicht zuletzt aus diesem Grund sehr fair kalkuliert ist, verhilft dem 3302fdwg zum Preis-Leistungs-Sieg. Allerdings entpuppt sich das HP-Modell als nicht gerade genügsam in den Seitenkosten, selbst wenn Sie auf Kartuschen mit XL-Reichweiten zurückgreifen.

Kyocera Ecosys M5526cdw/A: Herausragendes Tempo

Pro Hohes Druck- und Kopiertempo Dual-Duplex-ADF Für Arbeitsgruppen geeignet Touch-Display plus Tastenfeld Kontra Ohne Fax-Funktion Kein echter Ausschalter Wuchtiges Gehäuse

Beim Farblaser-Multifunktions-Drucker Kyocera Ecosys M5526cdw/A müssen Sie auf den Zusatz "A" achten. Er kennzeichnet, dass der Hersteller hier auf die Fax-Funktion verzichtet. Im Test ist das Kombigerät bei umfassenden Druckaufträgen in seinem Element. Sie sind teils erstaunlich schnell erledigt. Da es sich beim Kyocera Ecosys M5526cdw/A um ein relativ wuchtiges Gerät handelt, ist es für einen Einzelplatz im Homeoffice eher überdimensioniert. Möchten Sie jedoch im Büro mehrere Arbeitsplätze damit versorgen, passt die Größe. In diesem Fall kommen Ihnen die vielen Anschlussmöglichkeiten, der gute und dazu noch ausbaubare Papiervorrat sowie die moderaten Seitenkosten zugute. Die dafür erforderliche Investition ins Gerät ist jedoch auch vergleichsweise hoch.

HP Color Laser MFP 178nwg: Attraktiver Preis

Pro Kompakte Bauweise Nahezu lautlos im Ruhemodus Kontra Duplex-Druck nur manuell Hohe Seitenpreise Kein echter Ausschalter

Der HP Color Laser MFP 178nwg wäre eigentlich dank der kompakten Gerätemaße ein idealer Farblaser-Multifunktions-Drucker für den heimischen Arbeitsplatz. Dabei kann er auch direkt neben Ihnen auf dem Schreibtisch stehen, da er im Ruhemodus so leise ist, dass Sie ihn auch dann nicht wahrnehmen, wenn Sie sehr sensibel auf Geräusche reagieren. Gegen den Multifunktions-Drucker sprechen jedoch die hohen Seitenpreise. Wer sich davon nicht abschrecken lässt, weil das Druck- und Kopieraufkommen relativ gering ist, kann das HP-Modell angesichts des günstigen Gerätepreises ins Auge fassen.

Xerox C315V_DNI: Empfehlung der Redaktion

Pro Automatischer Duplex-Modus für Druck und Scan Bedienpanel mit Touchscreen Fax-Funktion Gut für Arbeitsgruppen Blauer Engel zertifiziert Kontra Kein echter Ausschalter Platzbedarf in die Höhe

Der Wechsel vom herstellereigenen zum Lexmark-Druckwerk bringt dem Xerox C315V_DNI keine hervorstechenden Nachteile. Der Farblaser-Multifunktions-Drucker ist ein leistungsstarkes Ausgabegerät, das in der Arbeitsgruppe mit mehreren Anwendern gut aufgehoben ist. Eventuell ist hier der Papiervorrat ab Werk etwas knapp bemessen und Sie müssen extra Geld für die optionale Papierkassette in die Hand nehmen. Für den Einsatz im Homeoffice wird das Xerox-Modell in den meisten Fällen allerdings zu groß sein.

Auf Büroaufgaben ist der Farblaser-Multifunktions-Drucker sehr gut vorbereitet. Das schließt die Folgekosten ein, die sich in einem vernünftigen Rahmen halten. Allerdings ruft der Hersteller einen stolzen Preis auf. Gut, dass der Xerox C315V_DNI im Handel deutlich günstiger zu finden ist.

Ricoh M C251FW: Beste Scan-Qualität

Pro Touch-Display Dual-Scanner Hohe Scanqualität PCL 6 und PS-Emulation Kontra Kein echter Ausschalter Geräuschvoll im Betrieb

Ein Farblaser-Multifunktions-Drucker für den höheren Büro-Durchsatz. Im Test fallen die Scan-Ergebnisse auffallend detailreich und tiefenscharf aus. Hier haben andere Farblaser-Multifunktions-Drucker oft Defizite. Für zu Hause oder das Home-Office wird der Ricoh M C251FW meist zu groß ausfallen und im Betrieb zu laut sein. Der Hersteller ruft eine hohe unverbindliche Preisempfehlung (UVP) auf. Gut, dass das Modell im Handel ein gutes Stück günstiger zu haben ist. Es bleibt aber auch hier teuer in der Anschaffung.