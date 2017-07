Der FC Bayern München (FCB) hat mehr als 600 Millionen Fans in aller Welt. Nicht alle können zu den Spielen ins Stadion kommen. Der Verein will sie dennoch am Spielgeschehen teilhaben lassen und sie auch sonst mit Vereinsnachrichten, -videos, -bildern oder Merchandising-Aktionen erreichen. Und zwar personalisiert, kontextbasiert und zugeschnitten auf die einzelnen Länder. Denn in der digitalen Welt fischen alle Player im selben Teich nach der Aufmerksamkeit der Kunden - ob Vereine, Firmen oder prominente Persönlichkeiten.

Gut gerüstet für die Herausforderungen der Digitalisierung ist der Deutsche Meister durch das bereichsübergreifende Projekt "FC Bayern - Digital 4.0", das im Sommer 2016 an den Start ging. Der Vereinsvorstand hatte alle Führungskräfte aufgerufen, digitale Services fachbereichsübergreifend zu implementieren. Ziel war es einerseits, den Fans eine digitale Heimat beim FCB zu geben, wo sie den Verein weltweit unmittelbar, zeitnah, emotional und in höchster Qualität erleben können. "Digital First" lautete die Devise. Andererseits ging es darum, eine einheitliche digitale Plattform zu schaffen.

Fünf Vorteile von Digital 4.0

Flexibilität: Der FC Bayern kann unmittelbar auf Veränderungen reagieren.

Unabhängigkeit: Er agiert unabhängig von Dienstleistern.

Internationalität: Er kann als deutscher Verein seine Prozesse weltweit anbieten.

Konsolidierung: Die Zahl der IT-Systeme wurde deutlich reduziert.

Skalierbarkeit: Der FC Bayern kann auf Spitzenereignisse reagieren und bleibt trotzdem wirtschaftlich.

Als Grundlage für die neue digitale Plattform baute das Team um CIO Michael Fichtner ein eigenes, redundant ausgelegtes Rechenzentrum in der Münchner Allianz Arena auf, um unabhängig von Outsourcing und Dienstleistern zu sein. Zudem wurden 32 Teilprojekte in vier Hauptprojekten abgewickelt, wobei dem Projekt zur Bereinigung und Konsolidierung der Kundendaten systemseitig besondere Bedeutung zukommt.

Der inzwischen hochqualifizierte, widerspruchs- und redundanzfreie Bestand an Fandaten ist der zentrale Wertschöpfungsfaktor für alle Fachbereiche. Im Mittelpunkt stehen diverse Self-Services, die es dem Fan ermöglichen, seine Daten beim FCB selbst zu qualifizieren, zu vervollständigen und Prozesse anzustoßen. Nach aktuellem Stand befinden sich an manchen Tagen mehr als 50.000 unique angemeldete User auf der digitalen Plattform.

"Wir bieten einem Fan in Japan morgens auf einem Smartphone einen anderen Content an als einem Fan nachmittags in Brasilien, der gerade per Desktop surft", sagt Stefan Mennerich, Direktor, Prokurist Direktion Medien, Digital und Kommunikation. "Wir kennen unsere Fans international und können sie ansprechen und maßgeschneiderten Content bereitstellen."