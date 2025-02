Einen Zuschuss zum nächsten Urlaubsflug von Lufthansa, ein Gourmet-Feinkostpaket, Globetrotter-Gutscheine oder Lifestyle-Einrichtungsgegenstände von Westwing, all diese gewinne hat Distributor TD Synnex in seine erste "Snapdragon AI Experience Kampagne" gepackt.

Doch bevor die Vertriebspartner ihre Gewinnchancen wahrnehmen können müssen sie auch etwas dafür tun und sich in verschiedenen "Challenges" messen. So gibt es Lose für den Bezug von Copilot+ PCs. Auch die Bestellung von Demogeräten, Projektanfragen oder die Teilnahme an Webinaren wird belohnt.

Marcel Delmer, Senior Business Unit Director PC bei TD Synnex seit der Einführung der neue Generation an KI-fähigen PCs im letzten Sommer eine rasante Steigerung des Bedarfs an Windows AI PCs ausgemacht. TD Synnex hatte bereits im Juli 2024 mit Weitsicht die Partner bei einem Launch Event zusammen mit Qualcomm auf die neue Plattform eingeschworen (ChannelPartner berichtete).

Mehr KI-Motivation für den Channel

Laut Delmer ermöglicht die neuen Snapdragon X Elite Plattform leistungsfähigere, intelligentere und effizientere Notebooks: "Diese sind für die angebrochene Ära des modernen KI-Computings entwickelt worden. Und hier möchten wir mit unserer Snapdragon AI Experience Kampagne nun noch mehr Motivation in den Channel bringen, sich mit den innovativen Lösungen zu beschäftigen und interessierten Kunden diese Lösungen anzubieten", erläutert der TD-Synnex-PC-Experte.

Die Kampagne startete am 20. Februar 2025 und läuft insgesamt über vier Monate. Teilnahmeberechtigt sind Vertriebspartner mit einer gültigen Kundennummer, ausgenommen Retail-Partner, Subdistributoren und TD-Synnex-Mitarbeiter. Weitere Informationen gibt es unter https://dach.tdsynnex.com/de/snapdragon-ai-experience/ .

