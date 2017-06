Die Shopmacher eCommerce GmbH & Co. KG aus Gescher hat mit Felix Gaksch als Chief Customer Officer ihr Management erweitert. Ab sofort verantwortet der 30-Jährige die Kundenbetreuung und soll die Qualität der eCommerce-Beratung weiter ausbauen.

Gaksch war im Mai 2016 von IBMs Düsseldorfer Digitalagentur ECX International zu Shopmacher gewechselt und hat seither als Senior Product Owner das Plattform-Management im Bestandskundengeschäft optimiert. Zuvor sammelte er von 2011 bis Ende 2015 bei Nexus Netsoft Erfahrungen, wo er als Projektmanager und zuletzt als Leiter der Webentwicklung tätig war.

"Felix Gaksch hat seit seinem Antritt bei Shopmacher konsequente Kundenorientierung eingebracht. Er hat einen ausgezeichneten Blick dafür, welche Entwicklungen und Features eine Plattform wirklich nach vorne bringen. Er kennt den Markt und hat ein Gespür für Trends", freut sich CEO André Roitzsch. "Davon sollen nicht nur einige Kunden profitieren, sondern das ganze Unternehmen und alle Kunden in der Breite."

"Unsere Kunden sind schon erfolgreich im Online-Handel und wollen weiter wachsen. Für uns als Dienstleister verschiebt sich damit der Schwerpunkt mehr in Richtung Beratung und Ausbau. Immer getrieben von der Frage: Was können und müssen wir tun, damit eine eCommerce-Plattform noch besser performt? Um auf diese Frage die richtigen Antworten zu finden, haben wir jetzt mit Felix Gaksch den passenden Mann in Position gebracht", so Roitzsch. (KEW)