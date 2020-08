Die Rubrik Inc., weltweit agierender Anbieter im Bereich Cloud Data Management aus Palo Alto, Kalifornien, hat Felix Guggenheim zum Channel Development Manager Alpine befördert. Primär soll er die steigende Nachfrage am Markt zu bedienen sowie Kunden und Partner bei Projekten unterstützen.

Guggenheim startete seine IT-Laufbahn im Jahr 1999 und arbeitete unter anderem bei verschiedenen Internet Service Providern sowie für Alstom. Nach drei Jahren bei Atos Origin wechselte er im Jahr 2011 zur EMC Computer Systems AG, der heutigen Dell EMC. 2017 wechselte er als Senior Systems Engineer Global & Enterprise Accounts zu Rubrik, wo er zuerst als Sales Engineer tätig war.

Die regionale Problematik des Alpenraums lösen

„In der Vergangenheit konnten wir bereits einige sehr gute Partner gewinnen, die noch sehr viel Potenzial haben“, erläutert Achim Freyer, Director Central Europe bei Rubrik. „So gibt es Teilregionen, welche in starker Hand sind und in welchen unsere Technologie bekannt und bewährt ist, während in anderen Regionen das Geschäft mit Rubrik noch eher am Anfang steht. Als Leader im Gartner-Quadranten haben wir aber das Ziel, durchgehend präsent zu sein. Die Aufgabe für Felix Guggenheim ist also sehr spannend und facettenreich.“

„Jede dieser Teilregionen verdient eine eigene Strategie, um ihren spezifischen Bedürfnissen und Herausforderungen gerecht zu werden“, fügt Guggenheim hinzu. „Auch sind die existierenden Partner in den Teilregionen, aber auch wiederum innerhalb dieser Teilregionen, auf sehr unterschiedlichen Levels.“

„Rubrik setzt seit jeher zu 100 Prozent auf den Channel. Ein Netz an motivierten und kompetenten Partnern benötigt Aufmerksamkeit und Enablement seitens des Herstellers. Meine Position stärkt unsere Betreuung der Distributoren und Reseller-Partner“, erklärt Guggenheim. „Die Alpine-Region erhält durch mich eine dedizierte Person, während sich die bisherigen Channel Development Manager verstärkt um Deutschland kümmern werden.“