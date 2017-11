Nach Aufbau und erfolgreicher Etablierung des Pure Enterprise Cloud Portfolios mit abschließender Einführung der neuen Organisations- und Führungsstrukturen werden Felix Höger, Vorstand für Technologie und Operations, und Udo Faulhaber, Vorstand für Vertrieb und Consulting, die QSC AG verlassen.

Die QSC baut ihr Geschäftsmodell um, gliedert den Geschäftsbereich Telekommunikation aus und verändert den Vorstand. Zukünftig sollen die einzelnen Geschäftsbereiche sowohl Umsatz- und Ergebnisverantwortung als auch die Leitung für Vertrieb und Technik erhalten.

Felix Höger trat am 1. Januar 2016 in den Vorstand der QSC AG ein. Der Gründer von NDH und Ex-CEO von Pironet entwickelte die ITK- und Cloud-Services von QSC konsequent weiter und hat mit der Pure Enterprise Cloud ein sehr umfassendes und kundennahes Cloud-Portfolio neu am Markt positioniert, teilt das Unternehmen mit. Zugleich konnten über eine weitreichende Standardisierung und Automatisierung im IT-Betrieb die Effizienz und Zuverlässigkeit sämtlicher Services von QSC erheblich gesteigert werden. Höger habe zudem den Geschäftsbereich Colocation mit neuem Management und verbreitertem Leistungsangebot strategisch neu ausgerichtet.

Zum 1. August 2015 verantwortete Udo Faulhaber als Vorstand den Vertrieb sowie die Bereiche Internet of Things und Consulting der QSC AG. Sein Fokus lag auf der Gewinnung mittelständischer Kunden sowie der Vermarktung des Cloud-Service-Portfolios. Faulhaber habe die Strategie und das Management der Geschäftsbereiche IoT und Consulting entscheidend mitgestaltet, bestätigt QSC.

Udo Faulhaber führte die Arxes AG als CEO bis er 2008 als Geschäftsführer bei Pironet NDH einstieg. Er wurde 2012 in den Vorstand berufen und entwickelte das Unternehmen gemeinsam mit dem Vorstandsvorsitzenden Felix Höger bis zur Übernahme durch Cancom zu einem führenden Anbieter von Cloud-Services in Deutschland.

» Rechtsseminar zur DSGVO Nach unserem Rechtseminar am 18. Januar 2018 können Sie dem Inkrafttreten der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) am 25. Mai 2018 gelassen entgegenblicken. Hier anmelden!

"Felix Höger und Udo Faulhaber haben mit dem Aufbau der Pure Enterprise Cloud ein echtes Asset geschaffen. Zudem haben sie mit der Entwicklung des neuen Cloud-Service-Portfolios, der Standardisierung der gesamten IT-Leistungserbringung und der klaren Fokussierung des Vertriebs auf mittelständische Unternehmen den Wandel von QSC zum Digitalisierer für den Mittelstand ganz entscheidend mitgestaltet. Dafür danke ich ihnen sehr", erklärt Dr. Bernd Schlobohm, Vorsitzender des Aufsichtsrats. (rw)