Damit erwarb Fellowmind bereits den zwölften Microsoft-Partner. Applabs verfügt ist neben Frankfurt auch in Berlin und in Dachau bei München vertreten und gilt in der Branche als ERP- und DMS-Spezialist. Über die deutschen Microsoft-Partner CRM Partners und aXon kommen noch die Niederlassungen in Esch- und Paderborn hinzu. Insgesamt beschäftigt Fellowmind 195 Mitarbeiter in Deutschland - in Europa sind es in Summe 1.850 Beschäftigte in sechs Ländern - neben Deutschland und den Niederlanden auch Dänemark, Schweden, Finnland und Polen. Fellowminds Ziel lautet, 3.000 Mitarbeiter unter Vertrag zu haben.

Synergien im Microsoft-Umfeld schaffen

Applabs-Geschäftsführer Thorsten Brombach glaubt, mit Fellowmind den perfekten Partner gefunden zu haben: "So können wir zusätzlich zu unseren ERP- und DMS-Beratungsaufträgen unsere Kunden durch die digitale Transformation führen."

Mit Applabs' Wissen rund um Enterprise Resource Planning (ERP) sieht sich Fellowmind-Deutschland-Chef Adelhard Türling nun in der Lage, Kunden bei ihrer digitalen Transformation mit einem ganzheitlichen Ansatz zu unterstützen. "Den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, eröffnet uns eine großartige Zukunft."

Auch Emiel Putman, CEO von Fellowmind, betont die Vorteile der Applabs-Akquisition: „Um mit den vernetzten Kunden von heute Schritt zu halten, müssen sich auch die Unternehmen vernetzen. Wir verbinden Prozesse, Mitarbeiter, Kunden, Innovationen und allen anderen Stakeholder. Gemeinsam mit Applabs werden wir die Bedürfnisse unserer Kunden in Deutschland jetzt noch besser erfüllen."



