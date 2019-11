Fernando Prado hat zum 1. Oktober als CEO die Verantwortung für die kaufmännische Geschäftsführung bei Bintec Elmeg übernommen. Diese Aufgabe erfüllt Prado zusätzlich zu der bisher von ihm schon ausgeübten Rolle als Chief Financial Officer (CFO) des Unternehmens.

Alexander Lopez Gonzalez, der die Position des CEO seit Herbst 2016 inne hatte, bleibt als Prokurist bei Bintec Elmeg. Er übernimmt innerhalb der Teldat Group außerdem die Funktion des Chief Digital Officers (CDO).

Werner Scholl nun Director Sales DACH bei Bintec Elmeg

Der Nürnberger Netzwerkausrüster gab zudem weitere personelle Veränderungen im Vertrieb bekannt. André Koch, seit 1. August 2018 Director Strategic Sales and Product Marketing, übernimmt nicht näher benannte "neue Aufgaben und erweiterte Verantwortlichkeiten" innerhalb der Teldat Group.

Daher wird die Verantwortung von Werner Scholl erweitert. Scholl leitete seit Frühjahr 2017 als Director Sales Channel & Alternative Carriers das indirekte Geschäft in Deutschland. Mit Wirkung vom 1. Juli 2019 hat er in der neuen Funktion als Director Sales DACH diese Aufgabe auch in Österreich und der Schweiz übernommen.

Fernando Prado ist seit April 2012 bei Bintec Elmeg. Werner Scholl kam 2006 als Key Account Manager zu Funkwerk Enterprises. Dort war er später Verkaufsdirektor für Systemintegratoren, und, nachdem sich der Name des Unternehmens nach dem Verkauf an die spanische Teldat zu Bintec Elmeg änderte, fünf Jahre lang auch Director Sales Service Provider. Seine Karriere begann Scholl 1993 als Entwicklungsingenieur bei der Tiptel AG und war dort später Produktmanager sowie Marketing Leiter und für den Internationalen Vertrieb zuständig.