Während sich die Fernao Networks Holding GmbH in der ersten Phase der Pandemie auf die Stärkung der organischen Ertragskraft fokussierte, wird mit Akquisition der BVKontent GmbH die seit 2016 verfolgte Buy-and-Build-Strategie konsequent weitergeführt. Die Anzahl der Addon-Akquisitionen der Unternehmensgruppe steigt damit auf 13 und beschäftigt rund 600 Mitarbeiter an 20 Standorten in Deutschland, der Schweiz, Kanada und China.

BVKontent löst anspruchsvolle Aufgaben im Bereich der Microsoft Cloud und Collaboration-Applikationen und ist auf SharePoint, Microsoft 365 sowie die Power Platform spezialisiert. Neben Consulting und Implementierung unterstützt BVKontent bei Softwareentwicklung und-betrieb der Umgebungen. Kunden der BVKontent sind namhafte Konzerne aus der Finanz-, Versicherungs- und Chemie-Branche sowie öffentliche Auftraggeber.

Microsoft Cloud trifft auf Security

„Mit dem Zukauf der BVKontent verstärken wir die vorhandene und am Markt etablierte Security & Cloud Kompetenz mit zusätzlichem Know-how im Bereich der Microsoft Collaboration Lösungen und erreichen damit zwei Dinge“, erklärt Fernao-Geschäftsführer Nico Birk. „Zum einen wächst unser Fernao-Portfolio und zum anderen ist es ein konsequenter nächster Schritt zur Erweiterung unserer ganzheitlichen IT-Security-Strategie für weitere Applikationen.“

„Ein Anschluss an die Fernao-Unternehmensgruppe ermöglicht es uns, an den Synergieeffekten der Gruppe zu partizipieren”, so Robert Bloniarz zum Verkauf der BVKontent. „Wir sehen in der Partnerschaft mit Fernao Networks für beide Seiten einen großen Mehrwert – insbesondere auch für unsere Kunden, die nun von der umfassenden IT-Security-Kompetenz der Fernao-Gruppe profitieren können.”