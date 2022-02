Das seit 2015 bestehende Systemhaus-Netzwerk Fernao hat sich am 26. Januar 2022 erneut verstärkt. Seit diesem Tag ist das Beratungsunternehmen Iugitas Mitglied der Gruppe.

Die Iugitas GmbH mit Hauptsitz in Köln und Niederlassung in London gilt als Spezialistin bei der organisatorischen Beratung in Krisensituationen. Zu den Tätigkeitsfeldern des rheinischen IT-Dienstleisters zählen das operative Krisenmanagement, die zielführenden Krisenkommunikation und der Aufbau von zertifizierbaren Business-Continuity- und Krisen-Management-Systemen. Iugitas wird nun dem Fernao-Geschäftsfeld Information Security Consulting und Testing zugeschlagen, von dem wiederum alle Töchter profitieren sollen.

Iugitas-Geschäftsführer Robert Osten freut sich bereit darauf, das Wachstum der Fernao-Gruppe voranzutreiben und dabei Synergien in der ganzheitlichen Beratung der Kunden weiterzuentwickeln: "Gerade die Krisensituationen der vergangenen zwei Jahre, wie Lieferkettenausfälle, Naturkatastrophen, die Corona-Pandemie sowie gezielte Cyberattacken auf den Mittelstand und Industrie, haben das Bewusstsein für die Notwendigkeit einer hochprofessionellen Krisenprävention geschärft", so Osten.

Fernao-Geschäftsführer Nico Birk, teilt diese Einschätzung: "Erst die entsprechenden technischen und personellen Ressourcen versetzen ein Unternehmen in die Lage, schnell, angemessen und adäquat auf Notfall- und Krisenszenarien zu reagieren. Das Know-how von Iugitas ergänzt unseren 360°-Ansatz der holistischen Betreuung ausgezeichnet", meint der Fernao-Chef.

