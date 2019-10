Laut eines Berichts der Nachrichteagentur Reuters will der amerikanische Finanzinvestor Apollo Global den weltweit agierenden Distributor Tech Data kaufen. Demnach hat das Private-Equity-Unternehmen 130 Dollar pro Tech-Data-Aktie geboten, das würde eine Gesamtsumme rund fünf Milliarden Dollar ergeben.

Noch gibt es keine Stellungnahme von Tech Data, ob man an dem Angebot interessiert ist und ob man Verhandlungen aufnehmen will.

Das Interesse seitens Apollo Global an Tech Data war auch Gesprächsstoff auf der Channel-Konferenz Canalys Channels Forum in Barcelona. Canalys-Chef Steve Brazier nennt dies eine "gute Nachricht". Es sei ein Kompliment für Tech Data. "Es ist viel Geld in der Welt für Akteure, die etwas Unternehmen und Tech Data hat in den letzten 12 Monaten einen guten Job gemacht", bescheinigt Brazier dem Distributor. Insgesamt gehe es dem Channel "wirklich gut", meint der Canalys-Chef. Er freue sich über die gesunde Entwicklung.

Update: Laut ChannelPartner-Informationen sollen Tech-Data-Mitarbeiter eine interne E-Mail bekommen haben, in der betont wird, dass an den Übernahmegerüchten nichts dran sei. Es gibt aber auch Zweifler im Unternehmen, die einen Verkauf durchaus für realistisch halten.