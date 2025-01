Fudo Security erhält von Investor BValue Growth neun Millionen Euro für die technische Weiterentwicklung seiner Angebote im Bereich Privileged Access Management. Darüber hinaus sollen die Investitionen helfen, die Präsenz von Fudo in den deutschsprachigen Märkten auszubauen.

Wohl in Hinblick auf diese Pläne hat das Unternehmen im Herbst 2024 Stefan Rabben als Regional Sales Director verpflichtet. Distributionsverträge mit Boll und Elovade bestehen bereits. Neben Rabben ist mit Sascha Schantz auch ein Major Account Manager in der Region an Bord. Zusätzliche Stellen sind geplant.

Positionierung von Fudo Security im Markt

"Die Entscheidung, in Fudo Security zu investieren, basiert auf einem einzigartigen technologischen Produkt, einem breiten Skalierungspotenzial, robusten finanziellen Daten und einer gut etablierten Position im vielversprechenden PAM-Markt", sagt Maciej Balsewicz, Gründer und Managing Partner bei BValue Fund. Er verweist darauf, dass der PAM-Markt bereits 2023 weltweit auf ein Volumen von drei Milliarden Dollar geschätzt und ihm eine jährlichen Wachstumsrate von 22 Prozent prognostiziert wurde.

Die Trend in der IT unterstützen diese Entwicklung. "Heutzutage ist es üblich, dass externe Parteien wie digitale Dienstleister, Systemintegratoren, Berater oder Prüfer Zugriff auf die Infrastruktur des Kunden oder Partners erhalten müssen", sagt Stefan Rabben. "Mit unseren Lösungen wird jede Aktivität innerhalb der IT-Systeme in Echtzeit überwacht, ausgewertet und dokumentiert. Darüber hinaus kann unser KI-Modul eine unbefugte Nutzung eines Kontos durch biometrische Verhaltensanalysen unmittelbar erkennen und in Echtzeit reagieren."

Umsatzentwicklung und Differenzierung zu Mitbewerbern

"Im vergangenen Jahr hat Fudo Security ein signifikantes Umsatzwachstum erzielt, sein Geschäftsmodell gestrafft und sein Kundenportfolio sowohl im privaten als auch im öffentlichen Sektor erweitert", berichtet sagt Leszek Orlowski, Partner und CFO bei BValue Fund. "Der wachsende Anteil von Abonnementverkäufen und hohe wiederkehrende Einnahmen erhöhen die Resilienz des Unternehmens und schaffen eine solide Grundlage für weiteres Wachstum."

Orlowski zufolge unterscheidet sich Fudo Security von Mitbewerbern wie CyberArk, Delinea und BeyondTrust durch "die Optimierung der Implementierungszeit und -kosten sowie die geringeren Anforderungen an die Ressourcen der Kunden für die Wartung der bereitgestellten Lösungen". Damit ist es auch einfacher im Mittelstand vermittelbar.