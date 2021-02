Brandi bringt mehr als 30 Jahre Erfahrung im Channel-Vertrieb mit und war schon die letzten sechs Jahre bei FireEye angestellt. 2015 begann er dort als Distribution Manager für die Emerging Markets und leitete ab 2018 als Channel & Territory Manager die Aktivitäten für Südeuropa. Vorherige Stationen seiner Karriere waren Zycko, Symantec und Ingram Micro.

„Der Channel hat in letzter Zeit viele Veränderungen erlebt“, so Luca Brandi zu seiner neuen Tätigkeit als EMEA Channel Director: „Unternehmen stehen jedoch weiterhin vor Herausforderungen, die auf eine begrenzte Anzahl an Cybersecurity-Spezialisten oder weit verteilten Ressourcen zurückzuführen sind. Damit besteht auch künftig die Notwendigkeit, Unternehmen bei der Bewältigung dieser Probleme zu unterstützen.“

Umdenken bei Cyber-Security erforderlich

Gemeinsam mit den FireEye-Partnern will Brandi die bestehenden IT-Sicherheitsteams der Kunden mit besseren Tools produktiver machen, die Kunden-Teams mit Managed Services unterstützen und die Kunden davon überzeugen, sich von willkürlichen Erfolgsmetriken, wie beispielsweise der Erkennungsrate ihrer Sicherheitsprogramme, zu lösen.

„Als Alternative sollen die Vorteile der herstellerunabhängigen Mandiant-Lösungen verdeutlicht werden“, so Brandi weiter. „Partner können sich sicher sein: Damit haben sie die beste personalisierbare Suite an IT-Sicherheitslösungen, um Kunden gegen aktuell für ihr Unternehmen relevante Cyber-Bedrohungen zu verteidigen.“