Mozilla hat mit der Verteilung von Firefox 74 begonnen. In Kürze dürfte die neue Browser-Version über die Autoupdate-Funktion an die Nutzer älterer Versionen ausgeliefert werden. Über diesen Download-Link können Sie Firefox 74 auch sofort in der deutschen Fassung herunterladen und installieren. Mit Firefox 74 endet die Unterstützung für TLS 1.0 und TLS 1.1 für Website-Verbindungen. Beim Versuch Websites zu öffnen, die nicht TLS Version 1.2 unterstützen, erscheint also eine Fehlermeldung. Die entsprechende Änderung hatte Mozilla bereits vor einigen Wochen angekündigt.

Die wichtigsten Verbesserungen in Firefox 74:

Im eingebauten Passwort- und Login-Manager Firefox Lockwise gibt es jetzt auch die Möglichkeit, die Einträge von Z nach A sortiert anzeigen zu lassen.

Firefox erlaubt nun auch den Import der Lesezeichen und des Verlaufs vom neuen Microsoft Edge-Browser (Windows und macOS)

Über den Add-Ons-Manager (about:addons) können nun auch von externen Applikationen installierte Firefox-Add-Ons deinstalliert werden. Künftig dürfen externe Anwendungen keinerlei Firefox-Add-Ons mehr mitinstallieren, sondern die Installation von Firefox-Add-Ons muss vom Nutzer durchgeführt werden.

Über das Mozilla-Add-On Facebook Container können Firefox-Nutzer die Facebook-Seite nutzen, ohne dass Facebook in der Lage ist, den Nutzer zu verfolgen. Facebook-Logins, -Likes und Kommentare werden automatisch auf Nicht-Facebook-Seiten geblockt.

Bei Video- und Ton-Gesprächen können Nutzer über mDNS ICE ihre IP-Adresse verschleiern.



Die Entwickler haben einen Bug behoben, der dazu führte, dass die angepinnten Tabs verschwanden. Außerdem gibt es auch kleinere Verbesserungen, so können etwa Windows-Nutzer nun über den Hotkey Strg+I die Seiteninformationen einblenden. Bisher öffnete sich mit diesem Tastaturkürzel die Lesezeichen-Seitenleiste, die weiterhin mit Strg+B geöffnet werden kann.

Mit Firefox 74 werden auch Sicherheitslücken gestopft, allerdings liegen diese Informationenderzeit noch nicht vor (Stand: 10.3., 14:15 Uhr). Wir reichen die Informationen so bald wie möglich nach.



Download: Firefox 74