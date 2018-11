Jedes Jahr starten eine große Menge Auszubildende in einem ITK-Beruf. Große Hoffnungen werden vom ausbildenden Systemhaus, aber auch vom neuen Mitarbeiter in die gemeinsame Zukunft gesteckt. Gemeinsam mit Christian Schneider und Cemal Osmanovic, zwei Experten des Systemhausgeschäftes, organisierten die Acmeo GmbH, die Schneider & Wulf EDV-Beratung GmbH & Co KG, die Smile2 GmbH sowie die Synaxon AG dieses Jahr bereits zum elften Mal ein Azubi Bootcamp für ihre Partnerunternehmen. In einem inspirierenden und motivierenden Rundumschlag wurden den 170 neuen Auszubildenden aus über 150 Unternehmen dabei die wichtigsten Kompetenzen für den erfolgreichen Berufsstart mit auf den Weg gegeben.

Auf dem Programm standen dabei spezifische Systemhausthemen wie "Wie funktioniert ein ITK-Systemhaus?" und "Wie wird eine moderne ITK-Dienstleistung erbracht, die der Kunde dann auch bezahlt?". Aber auch Grundlagen der Kommunikation, der Digitalisierung und Informationen zum Wissensmanagement im kooperierten Systemhaus standen auf dem Lehrplan. Datenschutz-Grundlagen und IT-Sicherheitsthemen wurden dieses Jahr erstmalig ebenso beleuchtet wie die Digitalisierung. Abgerundet wurde das Programm durch Möglichkeiten zum Networking für die Teilnehmer und ein Teamevent im Kletterwald.

Positives Feedback

Mit dem hochwertigen Programm wollen die Synaxon AG und ihre Kooperationspartner den Partnerunternehmen die Möglichkeit bieten, ihre Azubis umfassend auf die anspruchsvollen Aufgaben im Systemhausgeschäft vorzubereiten. Außerdem haben die Teilnehmer die Möglichkeit, sich bereits ein Netzwerk auch außerhalb ihres Unternehmens aufzubauen.

Das Feedback der teilnehmenden Azubis und auch der Geschäftsführer der Systemhäuser war durchweg positiv. Die Praxistauglichkeit der Themen und das Networking wurden dabei besonders hervorgehoben. Für viele Geschäftsführer der Partnerunternehmen ist das Azubi Bootcamp bereits seit Jahren fester Bestandteil der Ausbildung ihrer neuen Azubis.