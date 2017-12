Um Fachhändlern seine Videokonferenzprodukte näher zu bringen, hat der Peripheriespezialist Logitech seine Händler zu einer Roadshow an mehreren Stationen in ganz Deutschland eingeladen. Den Schluss machte München.

Hier erwartete die Reseller eine luftige Attraktion: Nach den Präsentationen ging es in den Windkanal. In der brandneuen Jochen Schweizer Arena kann so der freie Fall simuliert werden, ganz ohne Flugzeug und Fallschirm. Wie sich die die fliegenden Händler im mehr als 160 km/h schnellen Luftstrom geschlagen haben, sehen Sie in unserer Bildergalerie.