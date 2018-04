Hört man auf manche Journalisten, war das iPhone X ja eindeutig ein Flop. Nach einem Blick in deutsche Top-Verkaufslisten verkauft es sich ja hierzulande in der Tat seltener als das iPhone 8 oder das iPhone SE. Ein völlig anderes Bild ergibt sich jedoch, wenn man statt der Marktanteile die erzielten Gewinne betrachtet. Und hier sieht es für Apple (wieder einmal) hervorragend aus.

Dank des hohen Verkaufspreises ist das Modell mit der Notch für Apple äußerst profitabel, wie die Analysten von Counterpoint errechnet haben. Nach ihren Zahlen konnte Apple mit dem iPhone X ganze 35 Prozent aller weltweit erzielten Gewinne vereinnahmen, die global im vierten Quartal 2017 mit Smartphones gemacht wurden. Dabei stand das teure Apple-Smartphone zugleich für 21 Prozent aller zwischen Oktober und Dezember erzielten Umsätze des Smartphonemarktes. Das ist eigentlich nicht neu: Wie schon in früheren Quartalen sind Android-Geräte zwar zahlreicher als iPhones und die Hersteller erzielen hohe Umsätze. Die Geräte sind aber weniger profitabel als Apples iPhones und der kalifornische Hersteller konnte dadurch ganze 86 Prozent aller Profite des Marktes für sich beanspruchen.

Nicht zu vergessen: Die anderen iPhone-Modelle verkaufen sich weiter hervorragend, die beiden iPhone 8 Modelle stehen für stolze 34,3 Prozent der Gewinne und die schon etwas angestaubten iPhone 7 und iPhone 7 Plus verkaufen sich gut. Interessant: Das alte iPhone 6 ist offensichtlich immer noch beliebt und lieferte Apple so viele Einnahmen wie das Galaxy S8 Plus Samsung.

Nach Meinung des Analysten Karn Chauhan könnten die Gewinne sogar noch steigen, wenn sich die iPhone-X-Linie weiter etabliert.

Nur Samsung kann da mithalten, so steht das Galaxy Note 8 immerhin für 3,9 Prozent aller Gewinne. Aber auch die chinesischen Hersteller sollen in den nächsten Jahren ihre Gewinne steigern, dabei setzen auch Firmen wie Huawei, Oppo und Vivo stark auf Topmodelle mit höheren Preisen – und besserer Profitmarge. Vor allem Huawei konnte im vierten Quartal bereits seine Gewinne um 59 Prozent steigern.

Unsere Meinung: Mit 99-Euro-Smartphones erzielt man tolle Marktanteile, viel Gewinn machen die Hersteller mit diesen "Kampfpreisen" aber nicht. In gewisser Weise profitieren ja auch Samsung, LG und Co. davon, dass Apple mit dem iPhone X den Markt an hohe Gerätepreise gewöhnt. Der Markt für Smartphones gilt als gesättigt, Apple kann dies durch hohe Preise aber anscheinend gut ausgleichen. (Macwelt)