HP hat Alexander Dorn vom Director Endkunden Vertrieb zum Director End User Sales Center of Excellence befördert. Er soll nun für die strategische Ausrichtung des globalen Geschäftskundenvertriebs von HP weltweit verantwortlich sein.

Auf den nun vakanten Posten des Geschäftskundenvertriebschefs rückt am 1. August 2024 Florian Beiter. Er hat zuletzt als Category Verantwortlicher Workplace Solutions in Zentral- und Osteuropa maßgeblich die Positionierung von HP als ganzheitlicher Anbieter von Arbeitsplatzlösungen für PC, Print, Kollaboration und Sicherheit vorangetrieben. Beiter begann vor 25 Jahren bei HP in Deutschland und hatte seither eine Vielzahl von nationalen und internationalen Positionen in Vertrieb, Business Development und im Produktmanagement inne.

Vertriebsdoppelspitze mit Hartmut Husemann

Mit dem für den Channel-Vertreib verantwortlichen Hartmut Husemann, Director Commercial and Consumer Channel, bildet Beiter sozusagen eine Vertriebsdoppelspitze. Er soll in seiner neuen Position eng mit Husemann zusammenarbeiten.

Adrian Müller, Vice President & Managing Director HP DACH, freut sich, dass Beiter die Position übernimmt: "Er ist ein hervorragender Kenner des modernen IT-Lösungsgeschäftes und eine ausgezeichnete Führungspersönlichkeit. Mit seiner Kundennähe und Fachkompetenz wird er in enger Zusammenarbeit mit dem Channel-Team und unseren Vertriebspartnern das beste Lösungsangebot für die individuellen hybriden IT-Anforderungen unserer Kunden vermarkten", erklärt der HP-Deutschlandchef. Sein Dank für "ausgezeichnete Arbeit" gilt aber auch Alexander Dorn. "Für seinen jetzigen Karriereschritt wünsche ich ihm alles Gute", bekräftigt Müller.

