MTI Technology hat Floriane Green als Service und Project Director geholt. In dieser Funktion ist Green deutschlandweit sowohl für das Beraterteam in den Bereichen Professional Service und Consulting zuständig, als auch für die Servicetechniker, die sich um die Implementierung und Support kümmern.

Green soll beide Teams auf- und ausbauen. Dazu strebt sie regelmäßige Zertifizierungen der Mitarbeiter an und will die Mitarbeiterzufriedenheit und -motivation weiterentwickeln. Außerdem plant sie bei ihrer neuen Aufgabe eng mit dem Sales Director vor Ort sowie dessen internationalen Pendants zusammenzuarbeiten.

Zu MTI Technology bringt Floriane Green fast 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen Professional Services und IT-Consulting mit. Nach ihrem Abschluss als Diplom-Kauffrau an der Universität Köln stiegt sie 1998 als IT-Consultant bei Unisys ein. Später wechselte sie zu Fujitsu und war zuletzt in einem Softwarehaus als Bereichsleiterin für das Project Management tätig.

