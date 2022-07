Operational Technology (OT) - also Hardware und Software zur Kontrolle von industriellen Anlagen - wird immer stärker mit klassischer IT-Technologie verknüpft. Das bietet viele Vorteile: Die Vernetzung ermöglicht zum Beispiel Remote-Zugriff, automatische System-Updates und unmittelbares Auslesen von Informationen. Gleichzeitig enstehen aber neue Probleme in Bezug auf die Cybersicherheit.

Die sind nicht zu unterschätzen, denn OT ist in Fabriken oder in kritischer Infrastruktur wie der Wasser- und Stromversorgung, im Transportwesen, im Gesundheitswesen oder in Kraftwerken im Einsatz: Unbefugter Zugriff hier legt nicht nur die Systeme lahm und kostet Geld, wie in klassischer IT, sondern wirkt sich direkt auf die physische Welt aus und gefährdet unter Umständen sogar Menschenleben. Deshalb sind die Anforderungen an die Absicherung besonders hoch.

In diesem Umfeld bewegen sich die Nuvias-Herstellerpartner Armis, Fortinet und Macmon Seucre. Sie stellten Anfang Juli ihre Lösungen im Rahmen einer Partnerveranstaltung vor und zeigten auf, wo sich Chancen für IT-Dienstleister bieten. Damit das ernste Thema nicht zu trocken wird, hatte sich der VAD etwas Besonderes ausgedacht: Bei einer gemeinsamen Floßfahrt auf der Isar blieb genug Zeit zum Netzwerken, der Vertiefung der Thematik in Einzelgesprächen und sogar ein bisschen Spaß - vor , während und nach dem Abenteuer Floßrutsche.