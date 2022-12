"Wir freuen uns, dass wir Netwrix als neuen Herstellerpartner gewinnen konnten", so stellte der niedersächsische VAD Fokus MSP GmbH den Cybersecurity-Anbieter mit Hauptsitz in Frisco, Texas seinen Kunden vor. Netwrix will Datensicherheit einfach machen und bietet den Systemhauspartnern eine Enterprise-Lösung an, die eine bestmögliche Absicherung der IT-Infrastruktur verspricht.

Netwrix Partnerprogramm

Das Netwrix-Portfolio umfasst beispielsweise Lösungen für Data Access Governance, Privileged Access Management, Active Directory Security, Microsoft 365 und Azure Security, Ransomware Protection sowie Compliance an. Die Produkte können im Fokus MSP Marketplace einfach getestet und aktiviert werden.

Netwrix hat zudem folgende Tools implementiert, um das Geschäft mit dem wachsenden Portfolio schnell auszubauen: Ein dreistufiges Onboarding-Programm für den Netwrix-Channel sowie 161 Vertriebs- und Marketing-Tools, unter anderem mit "Spickzetteln" für den Vertrieb, Kampagnen und Marketing-Videos. Weiterhin ein konsolidiertes Schulungs- und Zertifizierungsprogramm, das Partnern ermöglicht Zertifizierungen in den Bereichen Vertrieb, Presales Engineering sowie Professional Services zu erwerben. Dazu finden mindestens zweimal pro Quartal spezielle Online-Sitzungen mit Netwrix-Experten statt.

Keeper Security

Ebenfalls im Distributionsangebot des VAD sind die Produkte von Keeper Security mit Hauptsitz in Chicago. Die Spezialisten für Zero-Trust- und Zero-Knowledge-Software haben Fokus MSP als den präferierten Distributionspartner für die deutschsprachige Region gelobt. Das Portfolio für die MSP in der DACH-Region umfasst Password Management, Single Sign On, verschlüsselte Dateiablage, Aufbau von Remote Verbindungen, zentrales Speichern von Zugangsdaten für Quellcodes sowie sicheres Messaging und Chat.

"Ich war von Anfang an davon überzeugt, dass unsere Partnerschaft mit Fokus MSP aufgrund ihrer Professionalität und ihres Engagements ein großer Erfolg werden würde, aber ich hätte mir nie vorstellen können, dass sie so schnell so erfolgreich sein würde", sagt Ryan Dumigan, EMEA-Manager bei Keeper Security. "Das MSP-Modell, das wir anbieten, ist unübertroffen. Wir hören auf unsere Partner - das ergibt eine fantastische Mischung."

"Mit dem MSP Toolset von Keeper haben unsere Partner die Möglichkeit einen rechenzentrumsbasierten Dienst per Knopfdruck auszurollen", erklärt Stefan Steuer, Geschäftsführer Fokus MSP. "Die einfache Verwaltung und auch das Teilen von sensiblen Informationen, wie etwa Zugangsdaten, gelingt so jedem Endanwender. Hierdurch schaffen wir die Möglichkeit, sich bei den Kunden mit weiteren Managed Services-Dienstleistungen zu platzieren."

Weitere Informationen über die Produkte von Keeper Security und Lösungen von Netwrix finden sich unter den vorigen Links auf der Webseite der Fokus MSP GmbH.