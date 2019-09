Die erste Station der Foodtruck-Tour von Mimecast war am 19. September 2019 in München. Nach der Vorstellung des Produktportfolios des Security-Anbieters durch den Münchner Vertriebspartner Cyqueo ging das Afterwork-Event von Mimecast in den gemütlichen Part über. Für die rund 30 teilnehmenden Kundenvertreter sowie Mitarbeiter von Mimecast und Cyqueo gab es kostenlose Burger und Bier.

Cyber-Resilience in der Praxis

Mimecast gilt als Experte für Cyber-Resilience, das heißt, der Anbieter stärkt mit Hilfe seiner Lösungen und der Services seiner Vertriebspartner die Widerstandsfähigkeit der IT-Systeme bei den Kunden. Dabei werden E-Mails automatisch auf Spam und Malware gecheckt, die Lösungen von Mimecast schützen Kunden aber auch vor digital verseuchten Websites.

Laut Karl Peteler (Spitzname "Charly"), Territory Channel Manager bei Mimecast, kommt es aber dabei vor allem darauf an, alle Anwender für die aus dem Internet herkommenden Gefahren zu sensibilisieren. Und deswegen offeriert der Anbieter auch gemeinsam mit seinen Vertriebspartnern spezielle Awareness-Trainings für Kunden. Ziel dieser Schulungen ist es zum Beispiel, Anwender daran zu hindern, künftig irgendwelche dubiosen Links in empfangenen E-Mails anzuklicken und mit Malware behaftete Websites anzusteuern. Diese Awareness-Trainings werden seit kurzem mit professionell erstelltem Video-Material in deutscher Sprache unterstützt.

Der IT-Dienstleister Cyqueo bietet seit April 2019 die Cyber Resilience-Lösungen von Mimecast seinen Kunden an, reichert sie mit eigenen Services an und offeriert auch die oben beschriebenen Awareness-Trainings für Anwender. Erste Projekte mit Mimecast hat Cyqueo bereits erfolgreich abgeschlossen. Dabei kann das Münchner Systemhaus auf einen Kundenstamm, bestehend aus über 500 namhaften Industrieunternehmen, prosperierenden Mittelständlern sowie international agierenden Konzerne, zurückgreifen. "Unsere Security-Lösungen finden sich an über einer Million Einzelarbeitsplätzen", betonte Arne-Peter Berg, Marketingleiter bei Cyqueo, ChannelPartner gegenüber an der ersten Mimecast-"Burger & Bier"-Station am eigenen Firmensitz in München-Obersendling.

7 Mimecast-Partner locken Kunden mit Security an den Foodtruck

Nun geht die Foodtruck-Reise weiter und macht am Dienstag den 24. September Halt in Dortmund - bei dem Mimecast-Partner Ifasec. Einen Tag später geht es nach Verl zu IOK und am Donnerstag, den 26. September gibt`s kostenlose Burger und Bier von Mimecast für die Kunden von IT-P in Hannover. Anschließend geht es wieder in den Süden nach Esslingen bei Stuttgart - zum Mimecast-Partner Arcos am Freitag, den 27. September 2019. Am Montag den 30. September besucht der Mimecast-Foodtruck das Systemhaus Atecto in Raubach im schönen Rheinland am Rande des Westerwaldes.

Am Dienstag, den 1. Oktober 2019 kehrt die Mimecast-Tour wieder nach München zurück. Da lädt das Systemhaus Microcat seine Kunden zur Burgern und Bier ein. Ob die Teilnehmer dort anschließend das Oktoberfest besuchen, ist nicht überliefert.