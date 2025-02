Forcepoint hat Timothy Puccio als Global Channel Chief verpflichtet. Seine in über 25 Jahren in der IT-Branche gesammelte Erfahrung soll dem Unternehmen helfen, das weltweite Channel-Partner-Ökosystem zu optimieren und zu erweitern.

Puccio war zuletzt als Senior Vice President bei Delinea für den Channel und Allianzen weltweit verantwortlich. Frühere Stationen waren bei Login VSI als Vertriebschef, beim UCC-Anbieter Fuze als weltweiter Channel-Verantwortlicher sowie als Vice President bei Carbonite (jetzt Teil von OpenText) mit Verantwortung für die Betreuung von MSPs und anderen Channel-Partnern. Davor, von 2011 bis 2016, war Puccio bei HPs Software-Sparte für den Vertrieb im Nordosten der USA zuständig.

Er hat also reichlich Erfahrung in der Leitung internationaler Channel-Bemühungen, dürfte aber dennoch einen starken US-Fokus haben, da er bisher immer bei US-Firmen beschäftigt und in den USA tätig war. Bleibt zu hoffen, dass er bei seiner neuen Aufgabe mehr Verständnis für europäische Eigenheiten und Bedürfnisse aufbringt, als die derzeitige US-Regierung.

Mit Christian Patrascu kann er in der DACH-Region auf einen erfahrenen Vertriebschef zurückgreifen. Patrascu ist bereits seit 2019 bei dem Unternehmen und hat hierzulande nicht nur ein auch von der Personalstärke sehr ansehnliches Team aufgebaut, sondern auch das Schiff trotz diverser Wechsel im internationalen Management stets auf Kurs gehalten.

