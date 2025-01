Forescout Technologies geht mit Olly Carter Senior Channel Sales Director, EMEA & APJ ins Jahr 2025. Carter bringt für seine neue Aufgabe mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Führung von Channel-Teams mit. Zuvor war er unter anderem bei Sophos für den Channel in UK, bei Symantec für den indirekten Vertrieb in Nordeuropa, bei Secure Computing (früher Ciphertrust) für Nordeuropa sowie Middle East&Africa sowie bei Proofpoint, Centrify und ExtraHop für den Channel in EMEA verantwortlich.

Zu Forescout kam Carter im Januar 2023 als Channel Sales Director Northern Europe. Damit kehre er nach einem Ausflug in einen ganz anderen Bereich in die IT-Branche zurück: Er hatte seit 2021 mit Kingsway Care in Großbritannien ein Unternehmen für die häusliche Pflege gegründet und aufgebaut.

"Forescout setzt weiterhin auf einen Channel-First-Ansatz und wird seine Partner mit umfassenden Ressourcen und Programmen unterstützen, um das Wachstum in wichtigen Märkten zu beschleunigen. Mit seiner Expertise wird Carter maßgeblich zum Erfolg dieser Strategie beitragen", teilt das Unternehmen zur Beförderung von Carter mit. Distributoren für Forescout in Deutschland sind derzeit Arrow, Exclusive Networks und seit 2023 auch Sysob.