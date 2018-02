Wie deutsche Niederlassung des US-Plattformanbieters ForgeRock mitteilt, wurde Hermann Wimmer, einstiger Senior Vice President for International Business, zum Chief Revenue Officer (CRO) ernannt. Die Aufgaben des Ex-CEO Mike Ellis übernimmt interimsweise John Fernandez, Chief Financial Officer und Executive Vice President of Global Operations.

Unter der Führung des hierzulande auch aus seiner SAP-Zeit bekannten Michael Ellis entwickelte sich ForgeRock zu einem der führenden Anbieter für digitales Identitätsmanagement.

"Ich bin unglaublich stolz auf das, was das Unternehmen in den vergangenen Jahren erreicht hat. Am meisten erfüllte mich die Arbeit mit dem gesamten ForgeRock-Team, welches das Unternehmen bis zu diesem Punkt gebracht hat. Auch wenn spannende Zeiten auf ForgeRock zukommen, ist es für mich nun an der Zeit meinen Platz für jemanden freizumachen, der das Unternehmen noch größer werden lassen kann, damit es sein volles Potential entfaltet", so Ellis.

Hermann Wimmer stieß Anfang 2017 zu ForgeRock und rüstete das internationale Sales-Team für einen langfristigen Erfolg auf. Als CRO soll er das globale Sales-Team des Unternehmens leiten, die Go-to-Market-Strategie entwickeln und strategische Beziehungen weiter ausbauen.

Wimmer kann auf fast zwanzig Jahre in verschiedenen internationalen Führungspositionen bei Teradata zurückblicken. Weitere Stationen seiner Karriere waren beim damaligen Teradata-Eigentümer NCR und beim französischen Technologieunternehmen Bull.

"ForgeRock hat sehr gute Chancen, den Customer Identity and Access Management (CIAM)-Markt zu dominieren, mit erstklassigen Produkten, branchenspezifischen Lösungen, engagierten und treuen Kunden sowie großartigen Partnern", sagt Hermann Wimmer. "Ich freue mich auf den nächsten Schritt mit ForgeRock und darauf, unsere Kunden noch erfolgreicher zu machen." (KEW)