Die kalifornische Fortinet honoriert damit die fast 15-jährige Management-Tätigkeit Christian Vogts im Unternehmen, seine Vernetzung und die weitreichende Kenntnis der Märkte. Der Anbieter von Cyber-Security-Lösungen überträgt Vogt die Verantwortung für das Gesamtgeschäft in Deutschland, Österreich und die Schweiz. Gleichzeitig wird die bisherige Trennung der Märkte Alps und Deutschland aufgehoben.

Der 47-Jährige soll als VP DACH gemeinsam mit dem regionalen Management das Wachstum und die Dynamik von Fortinet in der Region voranzutreiben. Um die Marktsegmente gezielt zu adressieren, soll Vogt passende Investitionen in die Personal- und Unternehmensstruktur vornehmen. Der Ausbau des Channels sowie die Entwicklung marktgerechter Angebote in den Bereichen SD-WAN, Betriebstechnologie (OT) und Cloud gehören ebenfalls zu seinen Zielen.

Aufgrund seiner Erfahrung auf dem europäischen Markt, der bewiesenen Führungskompetenz und der engen Zusammenarbeit mit den Country Managern soll Vogt die Ziele des Unternehmens in der Region konsolidiert vorantreiben. Der studierte Betriebswirt habe langjährige Erfahrung in unterschiedlichen Kundensegmenten und im Auf- und Ausbau von Partnerstrukturen, heißt es vom Unternehmen.

"Christian Vogt hat sein hohes Engagement für eine nachhaltige Entwicklung von Fortinet und sein Commitment für kontinuierliches Wachstum unter Beweis gestellt", sagt Yann Pradelle, Senior VP Europe bei Fortinet. "In seiner langjährigen Karriere bei Fortinet hat er immer wieder erstklassige Führungskompetenz und die Fähigkeit zum Auf- und Ausbau des Unternehmens in einem komplexen Security-Marktumfeld demonstriert. Wir freuen uns, dass Christian als Vice President DACH weitere Märkte führen und ausbauen wird."