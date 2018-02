Der kalifornische Netzwerkhersteller Fortinet hat eine neue Firewall-Serie vorgestellt, die Dank einer überarbeiteten Hardware-Processing-Architektur neue Geschwindigkeitsrekorde aufstellen soll. Nach Angaben des Unternehmens erreichen die Next-Generation Firewalls (NGFW) der FortiGate 6000F Serie Geschwindigkeiten von über 100 GBit/s. Die Performance beziehungsweise der Durchsatz ist bei NGFW-Firewalls oft ein Hindernis, so dass sie bislang nur relativ selten in High-Performance-Netzen eingesetzt werden.

"Wenn Unternehmen in die Cloud gehen, muss erheblich mehr Traffic am Netzwerk-Perimeter überprüft werden", erläutert John Maddison, Senior Vice of President Products and Solutions bei Fortinet, die Gründe für die Neuentwicklung. Dazu komme der steigende Anteil des Datenverkehrs, der verschlüsselt wird. "Deshalb müssen heutige NGFWs eine Leistung bieten, die noch vor fünf Jahren undenkbar war." Mit der neuen Serie können Unternehmen nach Aussage von Maddison "ihre Verteidigung skalieren und zugleich künftigen Geschäftsanforderungen gerecht werden".

Die neue Serie besteht bislang aus zwei Modellen, der FortiGate 6300F und der Fortigate 6500F. Sie sind direkt in die Fortinet Security Fabric integriert und arbeiten ebenfalls mit FortiOS. Dank der HDI-Schnittstellen (High Density) zSFP+ und QSFP28 unterstützen sie Datenraten von 10, 25, 40 und 100 GBit/s. Die Geräte kommen als Appliances, die bis zu zehn Blades enthalten können. Auf ihnen werden die benötigten 12-Core-CPUs, Security-Prozessoren (SPUs) sowie Content- (CP9) und Netzwerk-Prozessoren (NP6) untergebracht.

Die Produkte sollen voraussichtlich Ende des ersten Quartals 2018 auf den Markt kommen.