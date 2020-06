Fortinet hat sein deutsches Channel-Team vergrößert und neu aufgestellt. Ziel ist es, den zunehmenden IT-Sicherheitsbedarf in kleinen und mittelgroßen Unternehmen mit Hilfe des Fachhandels besser abzudecken. Dazu stehen Fachhändler unter anderem neue regionale Ansprechpartner zur Verfügung. Insgesamt besteht das Team nun aus 15 Personen.

Das Unternehmen setzt damit Anfang des Jahres von Christian Vogt in seiner damals neuen Funktion als Vice President für die DACH Region gemachte Ankündigungen um, in den Mitarbeiterausbau und die Unternehmensstrukturen zu investieren, um damit das KMU-Geschäft und den Channel weiter auszubauen. Demselben Ziel dient das neu eingeführte "Fortinet Engage Partnerprogramm".

Ganz neu geschaffen wurde auch die Position des Channel Manager für Distribution, SMB und Regional Partner in Deutschland. Sie wurde mit Tom Nemitz besetzt. Er ist durch frühere Tätigkeiten als Produktmanager bei Dr. Solomon's, McAfee und Wick Hill mit der Etablierung von IT-Security-Hersteller im deutschen Channel vertraut. Nemitz ist bereits seit Januar 2013 Teil des Fortinet Channel-Teams und übernimmt nun lediglich neue Aufgaben. Er engagiert sich zusätzlich bei der Akquise und Ausbildung neuer Reseller.

Felix Zimmerbeutel, Sascha Kreft und Marco Iaconiello

Mit Felix Zimmerbeutel (Region Nord-Nord/Ost), Sascha Kreft (Nordeutschland), Marco Iaconiello (Süddeutschland) hat Fortinet zudem drei regionale Channel-Manager installiert. Zimmerbeutel kennt den Systemhausalltag aus insgesamt 15 Jahren bei Firmen wie Computacenter, Fritz & Macziol und Cancom. Er war zuletzt beim Hamburger IT-Dienstleister Medocino.

Sascha Kreft war zuletzt über fünf Jahre beim Distributor Nuvias, zuletzt als Senior Key Account Manager. Auch er kennt also die Bedürfnisse der Fachhändler sehr gut.



Computacenter ist 2019 bereits das zweite Mal in Folge „Enterprise Partner of the Year“ von Fortinet. Verdient hat sich das der Dienstleister aus Sicht des Herstellers mit einer starken Vertriebsmannschaft, exzellenten Kundenzugängen und einem klaren Fokus auf Fortinet-Lösungen im Bereich Infrastructure Security. Bei der Preisverleihung trafen sich: Christian Vogt, Senior Regional Director bei Fortinet, Christian Jagdmann, Marcus Moerke, Matthias Hongsermeier, Claudia Schmälter (alle Computacenter) sowie die Fortinet-MitarbeiterJörg Wiessmann (Director Enterprise Business) Michael Pfeifer (Channel Account Manager) und Tommy Grosche (Director Channel Business)

Bei der Award-Verleihung: Christian Vogt (Fortinet), Sascha Gajowski (Magellan Netzwerke) zusammen mit Leif Walter (Fortinet) Oliver Bünger, Andreas Aust, Mattias Schmidt und Martin Krolikowski (Magellan Netzwerke) sowie Martin Nottbeck und Tommy Grosche, (beide Fortinet)

In kürzester Zeit hat sich Axians zum Top-Partner von Fortinet im Bereich Government & Education Partner entwickelt. Mehrere, sehr gut abgewickelte Projekte in diesen Bereichen und das spürbar stärkere Commitment zu Fortinet waren dem Hersteller den Award als „Government & Education Partner oft he Year“ wert. Auf der Bühne neben Christian Vogt und Jan Reitler (Channel Account Manager bei Fortinet) Christian Loos (Axians Networks & Solutions); Roland Schneider (Fortinet); Robert Dürr (Axians Networks & Solutions) sowie Tommy Grosche von Fortinet.

AirIT hat die Möglichkeiten von Managed Security Services früh erkannt und bietet sie inzwischen in vielen Facetten an. Das Unternehmen setzt dabei auf die Lösungen von Fortinet, ist engagiert und investiert mutig. Der Lohn war die Auszeichnung als xSP Partner of the Year. Den überreichten Fortinet-Chef Christian Vogt und Andreas Baldauf, Director Carrier Business bei Fortinet, Tommy Grosche und Martin Nottbeck (Channel Account Manager Fortinet) an Markus Fischer, Vertriebsleiter AirITSystems (dritter von links)

Controlware gehört seit Jahren zu den Top-drei-Partnern von Fortinet in Deutschland. Dieses Jahr erhielten die Hessen die Auszeichnung als Portfolio Partner of the Year. Im Bild: Christian Vogt und Mario Emig (Controlware) mit Tommy Grosche und Jan Reitler (beide Fortinet).

Mit Kapsch BusinessCom hat Fortinet einen industrieerprobten Partner an Bord. Dafür, dass er das OT-Portfolio immer im Blick hat und immer wieder gut positioniert, zeichnete der Hersteller das Unternehmen als OT Partner of the Year aus. Im Bild: Christian Vogt und Tommy Grosche mit Christian Preuß, Dirk Wollberg (beide (Kapsch BusinessCom) sowie den Fortinet-Managern Jörg Wiessmann und Martin Nottbeck.

Christian Loos (dritter von links) von Axians zeichnete Fortinet als Consultant of the Year 2019 aus. Es gratulieren Elisabeth Zisch, Christian Vogt, Tommy Grosche, Jan Reitler und Josef Meier (alle Fortinet).

Mit Sitz in München betreut Marco Iaconiello als SMB und Channel Manager Süd, die süddeutschen Fortinet-Partnern. Er bringt dafür Erfahrungen im Vertrieb auf Herstellerseite (bei Symantec), in der Distribution (bei Arrow ECS) und auch Einblicke in viele Endkundenprojekte mit, die er in seiner Zeit als Security-Spezialist bei der TÜV Süd Sec-IT realisiert hat.

Mit Bettina Tornow, die bereits im Dezember 2019 Teil des Fortinet-Channel-Team wurde, hat das Unternehmen zudem eine zusätzliche Kraft als Cloud Business Development Manager mit thematischem Fokus gewonnen. Sie kann auf Erfahrungen im IT-Channel bei RSA und Check Point Software zurückblicken.

"Der Channel ist unsere Tür zum Markt. Wir wickeln zu hundert Prozent unsere Projekte über Partner ab und setzen dabei seit Jahren auf eine sehr stabile Betreuung, wofür wir stets Dank und Respekt des Channels erhalten. Mit der neuen Struktur und Erweiterung unseres Channel-Teams schärfen wir den regionalen Fokus, um unsere KMU-Lösungen im Fachhandel ganz oben zu positionieren. Damit unterstreichen wir, wie wichtig dieses Marktsegment für uns ist", erklärt Tommy Grosche, Senior Director Channel Germany bei Fortinet.