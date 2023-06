Beurteilt werden dabei unter anderem Anzahl und Qualität der Trainings- und Weiterbildungsmaßnahmen. ATCs schulen die Sicherheitsexperten bei den Fortinet-Resellern. Sie sind in über 150 Ländern auf der ganzen Welt aktiv und bieten Kurse in 26 verschiedenen Sprachen an. Diese Kurse werden sowohl als Präsenz- als auch in Form von Online-Schulungen abgehalten und genügen dabei den gleichen hohen Qualitätsstandards, wie in den von Fortinet selbst angebotenen Endkundenschulungen.

2023 hat Fortinet Arrow Deutschland zum ATC-Partner des Jahres in der EMEA-Region (Europa, Nahost, Afrika) gekürt. TD Synnex Mexiko hat diesen Award in der Region Lateinamerika gewonnen.

» ChannelPartner Kongress 2023 Auf dem ChannelPartner Kongress am 6. und 7. September 2023 in Düsseldorf werden IT-Dienstleister, Systemhäuser, Service Provider und Technologieanbieter ihre Erfahrungen und Impulse teilen und gemeinsam Lösungswege skizzieren, inklusive einem Ausblick auf die künftige Marktentwicklung über 2023 hinaus. Weiteres Highlight ist die Auszeichnung der "Besten IT-Dienstleister 2023".

Mehr Infos hier! ChannelPartner Kongress 2023

Darüber hinaus hat Fortinet auch noch die globalen Marketing Innovation Awards an die stärksten Distributoren vergeben. Arrow erhielt hier die Bronze-Medaille, zweiter und mit Silber in Sachen Marketing belohnt wurde TD Synnex. Exclusive Network erhielt den goldenen Marketing Innovation Award.

Mit den Marketing Innovation Awards werden diejenigen ATC-Partner ausgezeichnet, die Fortinet-Schulungen mit innovativen Marketingkampagnen unterstützen, erfolgreiche Vertriebsinitiativen zur Kundenakquise durchführen und hybride Trainingsprogramme entwickeln. Ziel ist es dabei stets, die Zusammenarbeit mit den Kunden zu verbessern.

Jacques Assant, Education Business Director bei Arrow ECS EMEA, freut sich über die zwei ATC-Auszeichnungen von Fortinet: "Dasa ist eine eine Anerkennung für die harte Arbeit und das Engagement unserer Teams in Deutschland und der gesamten EMEA-Region, worauf wir sehr stolz sind. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, unsere Vertriebspartner dabei zu unterstützen, sich die nötigen Fähigkeiten anzueignen, um in einer sich schnell verändernden Cybersicherheitslandschaft erfolgreich zu bestehen. Wir werden auch weiterhin in Fortinet-Technologien investieren, um künftig noch mehr Anwender in der gesamten EMEA-Region zu schulen und zu zertifizieren."



