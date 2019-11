Mitte November fand im Congress Park Hanau die alljährliche Fortinet Partner Sync statt. Neben Vorträgen zu aktuellen Security-Trends wie künstliche Intelligenz oder Secure SD-WAN. Außerdem vergab Fortinet im Rahmen der Veranstaltung die Fortinet Partner Awards an die erfolgreichsten deutschen Vertriebspartner.

"All unsere Partner haben sich um die Cyber Security unserer Kunden verdient gemacht und tragen maßgeblich zum Geschäftserfolg von Fortinet bei", erklärt Tommy Grosche, Director Channel Business Germany bei Fortinet. 2019 ehrte das Unternehmen dennoch in sieben Kategorien Reseller und Systemhäuser, die sich aufgrund besonderer Kompetenz und außergewöhnlich hohen Einsatzes besonders auszeichneten. Alle Preisträger sehen Sie in der folgenden Bildergalerie.