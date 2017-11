Mit Awards bedacht wurden diejenigen Reseller und Systemhäuser, die sich durch ihr hohes Engagement für Fortinet Lösungen sowie durch ihre Expertise im Bereich Netzwerksicherheit vom Durchschnitt abheben.

"Enterprise Partner des Jahres" wurde Dimension Data. Die NTT-Tochter konnte demnach ihre erfolgreiche Arbeit aus dem Jahr 2016 fortsetzen. Hierbei hebt Fortinet besonders die globale Ausrichtung des Unternehmens, die gute Kommunikation und die offene, direkte Zusammenarbeit hervor.

Der Award des "Mid-Market Partner des Jahres" ging an ComNet. Das Systemhaus aus Hannover hatte bereits 2016 mehrere WLAN-Projekte mit Fortinet-Technologie erfolgreich umgesetzt, 2017 wurde das Portfolio um Security-Lösungen des Herstellers erweitert und das Team entsprechend ausgebaut.

Fortinets "Portfolio Partner des Jahres" wurde Controlware. Die Hessen überzeugten Fortinet vor allem hinsichtlich des Umfangs ihres Portfolios und der Vielfältigkeit plus Größe der realisierten Projekte. Ferner hat Controlware eine hohe Anzahl an gemeinsamen Aktivitäten mit Fortinet durchgeführt. Das Systemhaus aus Dietzenbach wird von den Kunden geschätzt, so die Überzeugung der Jury.

Pironet ist der beste Service Provider 2017 von Fortinet. Die Cancom-Tochter hat laut Hersteller den Fabric-Ansatz in der ganzen Breite verinnerlich. "Das Unternehmen ist vor allem in den strategisch wichtigen Segmenten Cloud Services und ITK-Outsourcing hervorragend aufgestellt und überzeugt durch hohe Kompetenz, Integrität und ein starkes Engagement", hieß es in der Laudatio.

Zum Newcomer des Jahres wurde Avanis gekürt. Der Distributor ist nach Ansicht von Fortinet "ein Senkrechtstarter aus dem Netzwerkumfeld, der die Vorteile des Security Fabric-Ansatzes sofort erkannt und entsprechend erfolgreich kommuniziert hat".

WGS, ein langjähriger Fortinet-Partner mit Fokus auf Wireless und Advanced Threat Protection, erhielt dieses Jahr den Award des "Government & Education Partners des Jahres" - aufgrund der ausgezeichneten Zusammenarbeit mit dem Public Team.

In diesem Jahr zum ersten Mal hat Fortinet einen persönlichen Preis verliehen - an Christian Jagdmann von Computacenter. "Er ist eine Vertrauensperson und ein Lösungsfinder, der sich nicht nur durch seine Professionalität und sein Engagement auszeichnet, sondern auch durch seine Begeisterung, Leidenschaft und den Willen, die extra Meile für den gemeinsamen Erfolg zu gehen", lobte ihn Tommy Grosche, Channel Director Germany bei Fortinet.

"Wir wissen, dass wir unseren Erfolg zum großen Teil unseren Partnern zu verdanken haben. Engagement, Kompetenz und Begeisterung sind die Eigenschaften, die unsere Preisträger stellvertretend für alle Top-Partner in unserer Region besitzen und die den Unterschied in unserem Geschäft machen. Die Angriffsflächen werden immer größer, die Bedrohungen immer komplizierter. Gemeinsame Kunden können sich aber darauf verlassen, dass unsere Partner sie auch in Zukunft mit den richtigen Lösungsansätzen schützen werden", so Grosche in seiner Abschlussrede.