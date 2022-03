Kölmel stieß bereits im Februar 2020 zu Cybereason und wurde dort Zentraleuropa-Chef (ChannelPartner berichtete) - als Nachfolger von Amin Motie, der zur gleichen Zeit zu VMware wechselte. Anfang 2022 wurde dann Kölmel zum General Manager EMEA befördert. Damit leitet er nun Cybereasons Geschäfte in der Region Europa, Nahost und Afrika. Laut Hersteller hat der Manager in den vergangenen zwei Jahren Zentraleuropa zu einer für den IT-Security-Anbieter sehr erfolgreichen Region ausgebaut.

Vor seinem Eintritt bei Cybereason war Kölmel dreieinhalb Jahre bei Palo Alto Networks beschäftigt. Dort hat er in der DACH-Region nach Angaben dieses Herstellers ein Rekordwachstum hingelegt und das Channel-Team gestärkt. Zuvor führte Kölmel zwei Jahre lang die Geschäfte von FireEye (nun: Trellix) in Mittel- und Osteuropa an und baute dort das Managed Security Services-Business mit auf.

In der Zeit davor war Kölmel bei Brocade (nun: Broadcom), Infobloxx, Secure Computing (nun: Trellix) und bei Cache Flow (nun Bluecoat) beschäftigt. Von 1997 bis 1999 arbeite er als Business Development Manager bei Lucent Technologies und davor sammelte er erste Erfahrungen in der Distribution (Azlan, heute: TD Synnex) und im Systemhausumfeld bei der Telemation AG (heute: Dimension Data/NTT) und bei der Schleupen AG.

In Zentraleuropa konnte der IT-Security-Anbieter in den vergangenen zwölf Monaten seine Mitarbeiterzahl und seinen Kundenstamm verdoppeln. Diesen Erfolg möchte Kölmel nun auf die gesamte EMEA-Region ausweiten und sieht sein Unternehmen auf diesem Weg gut aufgestellt: "Das Interesse an unseren Produkten und Dienstleistungen war noch nie so groß". Vor allem die Ende 2021 vorgestellte XDR-Lösung (Extended Detection & Response) "Cybereason XDR powered by Google Cloud" soll Kunden besser vor Cyberangriffen schützen.

Auf die bisher von Kölmel besetzte Stelle des Zentraleuropa-Chefs rückt Reiner Dresbach nach. Er ist schon fast schon ein Jahr bei Cybereason beschäftigt - bisher als Vertriebsleiter DACH (Deutschland, Österreich, Schweiz). Die fünf Jahre davor war Dresbach als Sales Director DACH bei Tenable Networks tätig. Zuvor hatte er leitende Positionen im Vertrieb bei FireEye (nun: Trellix), bei Brocade (nun: Broadcom) und bei Huawei inne. Außerdem war Dresbach über zwölf Jahre bei Cisco und drei Jahre bei Otelo sowie bei dem Hamburger Systemhaus Meganet beschäftigt.

» ChannelPartner SECURITY SUMMIT Auf dem digitalen ChannelPartner SECURITY SUMMIT am 12. Mai zeigen wir Ihnen, was Sie für Ihre Geschäftsstrategie als Anbieter von Security Services wissen müssen: Welche Technologien und Services besonders gefragt sind, und wie Sie das nötige Security-Know-how aufbauen, pflegen und vermarkten.

Hier anmelden!

Die Leitung des Channel-Geschäfts bei Cybereason in der DACH-Region übernahm Anfang 2022 Jens Pälmer. Er kam - wie Frank Kölmel - von Palo Alto Networks. Seine Position dort wurde wiederum von Marc Müller eingenommen (ChannelPartner berichtete). Bei Cybereason will Pälmer den Channel in Zentraleuropa ausbauen: "Mein Ziel ist, das Momentum aus 2021 gewinnbringend mit unseren Partnern weiterzuentwickeln." Hierfür will der neue Senior Director Partnerships neue Partner gewinnen und die Zusammenarbeit mit bestehenden Partnern intensivieren. Dabei steht für den Channel-Manager der Mittelstand im Fokus: "Unsere gemeinsame Reise wird dieses Jahr ein weiteres Etappenziel erreichen - auf unserer Mission, Cyberattacken zu beenden und eine bessere Welt für uns alle zu schaffen", so Pälmer weiter.

Mehr zu Cybereason und XDR:

Bechtle als Partner gewonnen

Investment in Deutschland

Bei Infinigate untergekommen

So kann der Channel mit XDR neues Business generieren

Die Channel-freundlichsten Security-Anbieter