Die HP Deutschland GmbH hat mit Frank Petrolli einen neuen Verantwortlichen für das Deutschlandgeschäft mit 3D-Druckern. Er leitet das deutsche Vertriebsteam der HP Inc. für den 3D Printing-Bereich in der Region. Petrolli soll den Anspruch des Unternehmens als führenden Anbieter von 3D-Drucktechnologien in der industriellen Produktion unterstreichen.

Mit der Personalie verstärkt HP im wichtigen deutschen Markt seine Präsenz mit einem erfahrenen Fachmann für Automatisierung und Produktionstechnologie. Frank Petrolli war fast 20 Jahre in verschiedenen Positionen beim Industrierobotik-Spezialisten Kuka angestellt, zuletzt als Vice President Strategic Channel Management. Vor seinem Wechsel zu HP hat er noch ein Jahr bei Forcam, einem Lösungsanbieter für industrielle Fertigung, als Senior Account Manager und Business Development gearbeitet.

„Frank Petrolli ist ein absoluter Spezialist in den Bereichen Automatisierung und Produktionstechnologie“, sagt Bernhard Fauser, General Manager & Managing Director bei HP Germany & Austria. „Er kennt die Anforderungen der Kunden bestens. Gemeinsam mit dem deutschen Vertriebsteam wird er einen wesentlichen Anteil daran haben, unsere Position als führender Anbieter von additiven Fertigungstechnologien für die Produktion in Deutschland weiter auszubauen.“

