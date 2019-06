Frank Thomas ist Channel-Chef bei Talend

Talend, Anbieter von Cloud-Lösungen aus Redwood City, hat Frank Thomas zum European Head of Partners ernannt. Thomas verantwortet dabei den Ausbau des Partnerökosystems und soll zudem die Marktreichweite von Talend erhöhen sowie die strategischen Partnerschaften in Europa stärken.

Der Finanzstratege und Politikwissenschaftler - jeweils mit Master-Abschluss - kann auf über 20 Jahre Erfahrung in der ITK-Branche verweisen. Thomas kommt von Uniserv, wo er in den letzten sechs Jahren unterschiedliche Funktionen wie die des VP of Sales und des Global Alliances Director innehatte. Zuvor war er unter anderem im europäischen Vertrieb bei Informatica tätig. Ihm werden umfassende Branchenkompetenzen für die Bereiche Cloud, Data Governance, Data Management und Analytics im Vertrieb zugesprochen.

„Frank wird im Hinblick auf den Ausbau des Partnerökosystems von Talend in Europa eine zentrale Rolle einnehmen“, so Rolf Heimes, Head of Global Channel and Alliances bei Talend. „Er wird strategische Partnerschaften aufbauen und vertiefen und Talend als strategische Integrationsplattform der Wahl für die Unterstützung von Datenprojekten in Unternehmen etablieren. Mit seiner langjährigen Erfahrung in den Bereichen Data Management und Cloud Integration wird Frank uns dabei helfen, das Wachstum von Talend ebenso zu unterstützen wie den Erfolg unserer Partner und Kunden.“

„Die Unified Data Integration & Data Integrity Suite von Talend ist einmalig und eignet sich optimal dafür, die neuen Herausforderungen zu bewältigen, mit denen sich Unternehmen im Rahmen ihrer digitalen Transformation konfrontiert sehen“, wirbt der neue Channel-Verantwortliche für EMEA, Frank Thomas. „Dank Talends Engagement für sein Partnerökosystem können Kunden die Innovationen des Unternehmens in kürzester Zeit an den Start bringen und erhalten im Handumdrehen valide Daten für bessere geschäftliche Resultate.“