Seit November 2019 verstärkt Franz Schindler den Vertrieb als Key Account Manager Pro AV der Kindermann GmbH. Der 33-Jährige ist für die Betreuung der AV-Händler und Systemintegratoren der Regionen Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen zuständig.

Sein neues Tätigkeitsfeld umfasst Vertrieb, Beratung und Unterstützung der Händler im Projektgeschäft sowie Produktschulungen. Da das breite Portfolio in der Präsentations- und Medientechnik eine tiefgehende technische Expertise erfordert, seien Schindlers Kenntnisse beste Voraussetzungen für die neuen Herausforderungen, so das Unternehmen.

Nach seiner Ausbildung als Fachkraft für Veranstaltungstechnik wechselte Schindler 2009 zu Media Markt. Hier war er fast neun Jahre in verschiedenen Positionen und Märkten tätig, zuletzt als Bereichsleiter für das Segment Unterhaltungselektronik. Während dieser Zeit unterstützte er als Projektleiter für Computer und Braune Ware auch die Neueröffnungen der Märkte in Neuburg an der Donau und Amberg. Seit 2018 war er als Service Manager und später Key Account Manager bei der DTB Deutsche Technikberatung GmbH angestellt.

„Der Fachkräftemangel geht auch an uns nicht spurlos vorbei“, so Jens Zechmeister, Head of Sales Pro AV bei Kindermann. „Umso mehr freuen wir uns, dass wir nun mit Franz Schindler nicht nur einen kompetenten Technikexperten, sondern auch einen Vertriebsprofi aus der Region Leipzig für die Betreuung des wichtigen Vertriebsgebiets Ost gewinnen konnten.“