Als erster Mobilfunkanbieter konnte die Freenet Group, Mutterkonzern der Marken Mobilcom-Debitel und Klarmobil, Netflix als Partner gewinnen. Ab sofort können Kunden beim Abschluss oder bei der Verlängerung ihres Mobilfunkvertrags bei Mobilcom-Debitel oder bei Klarmobil einen Tarif inklusive Netflix buchen und damit bis zu 2 Euro monatlich sparen gegenüber dem Einzelkauf.

"Mobilfunk ist längst nicht mehr ausschließlich ein Kommunikationstool. Der Mobilfunkvertrag ist heute der Ausgangspunkt vieler digitaler Aktivitäten", erklärt Antonius Fromme, Kundenvorstand (CCE) der Freenet Group. Entertainment, Health- und Sport-Tracker oder Informationsdienste seien direkt mit dem Smartphone und das mit dem Mobilfunkvertrag verknüpft. "Deshalb freut es uns, dass wir mit Netflix unser Digital Lifestyle Portfolio ausweiten können. Mit dieser innovativen Partnerschaft stärken wir unsere Positionierung als Digital Lifestyle Provider am Markt", so Fromme

Kooperation auch beim IP-TV

Die beiden Mobilfunkanbieter der Freenet Group bieten eine Vielzahl verschiedener Tarife inklusive Netflix an. Der Kunde hat dabei die Möglichkeit zwischen den drei Netflix-Paketen (Basis, Standard und Premium) zu wählen. Netflix Bestandskunden können bestehende Konten inklusive aller Listen und ihrer Kundenhistorie in wenigen Schritten überführen und so von den Angeboten profitieren. Zudem hat der zu Freenet gehörende IP-TV-Dienst Waipu.tv bereits am 11. August ein Netflix-Angebot auf den Markt gebracht. Durch die Partnerschaft kommen Video- und Fernsehbegeisterte seitdem in den Genuss der Kombination aus IP-TV und Video on Demand. Das Perfect Plus-Paket von Waipu.tv in Kombination mit Netflix Basis ist für alle Kunden zum Einführungspreis von monatlich 16,49 € erhältlich.

"Wir freuen uns sehr über den Ausbau unserer strategischen Kooperation mit der Freenet Group. Die Nutzung von Entertainment Angeboten auf dem Handy ist schon lange kein Nischenphänomen mehr und wir freuen uns gemeinsam mit Mobilcom-Debitel und Klarmobil nun erstmalig in Deutschland Mobilfunktarife inklusive Netflix anbieten zu können.", sagt Rene Rummel-Mergeryan, Director Business Development von Netflix.