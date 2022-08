Wie fühlt sich das Steuern eines Raumschiffs an? Wie sah der Sternenhimmel an Ihrem Geburtstag aus? Diese Tools geben die Antwort – bis auf eine Ausnahme kostenlos als Freeware oder Open-Source.

Auch Microsoft hat ein Weltraum-Tool im Portfolio – was viele gar nicht wissen. Mit dem Microsoft WorldWide Telescope erkunden Sie ferne Sterne und Planeten vom Rechner aus. Das Programm greift dafür auf Datenbanken und Fotos der NASA zu und liefert insgesamt mehrere Terabyte an Bild-Daten. Für Teleskop-Anfänger bietet das Programm "Guided Tours", welche Sie ohne Navigationskenntnisse zu sehenswerten Orten der Galaxie führen.

Wem das Beobachten durch ein Teleskop nicht genug ist, der schwingt sich selbst hinter den Steuerknüppel eines Raumschiffs. Genauer gesagt steuert er oder sie in Orbiter das Space Shuttle vom Kennedy Space Center aus in die Weiten des Alls. Bei den Namen Mercury, Gemini, Apollo und Vostok - welche Sie ebenfalls selbst in Orbiter fliegen dürfen - bekommen Weltraum-Enthusiasten feuchte Augen. Wer lieber sein eigenes Raumschiff bauen mag, darf auch das in der Freeware tun. Orbiter will aber mehr sein als Unterhaltung. Das Programm möchte seinen Spielern das Konzept der Allflüge und wichtiges Wissen drumherum vermitteln. Es legt darum besonders viel Wert auf korrekte Physik-Berechnungen.

(PC-Welt)